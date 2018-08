Argentina | peso fuori controllo | tassi di interesse al 60% Macri chiede a Fmi di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) Crolla ilargentino, che tocca il suo minimo storico, costringendo la banca centrale ad alzare ididi 15 punti percentuali al 60%, il livello più alto al mondo. È crisi profonda per Buenos Aires e l’impegno del Fmi a rivedere la tempistica dei pagamenti previsti nell’ambito del piano di salvataggio da 50 miliardi di dollari non basta. E con l’apprezzamento del dollaro e l’inflazione che viaggia al ritmo del 35%, il governo ha anche problemi da risolvere sul piano sociale. Quello deial 60% è un rialzo per cercare di fermare la discesa senza fine del, in calo del 15% al minimo di 40 per dollaro. La flessione mette sotto pressione tutte le valute dei mercati emergenti, che temono una forte ondata d’urto dal pericoloso mix-Turchia. La paura è che Buenos Aires e Ankara non riescano a riconquistare la fiducia degli investitori, trascinandosi ...