Anticipazioni Una Vita | Ramon non reagisce bene alla notizia della gravidanza di Trini

UNA STRADA VERSO IL DOMANI 2 - KU'DAMM 59/ Diretta e Anticipazioni del 30 agosto 2018 : Dorli in adozione : Una STRADA VERSO il DOMANI 2, Anticipazioni del 30 agosto 2018 , in prima Tv assoluta su Rai 3. Il destino delle tre sorelle ha preso una piega inaspettata. (Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:59:00 GMT)

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 31 agosto 2018 : anticipazioni puntata 538 (seconda parte) e 539 di Una VITA di venerdì 31 agosto 2018 : Teresa ritrova Mauro per strada, piuttosto malconcio; a quel punto la ragazza si scusa per averlo insultato e gli chiede di ricominciare anche per farla pagare a Cayetana. Intanto quest’ultima teme che Ursula andrà a cercarla per vendicarsi. Arturo chiede a Simon di seppellire l’ascia di guerra, ma il ragazzo rifiuta ed esce di casa violando gli ...

Una Vita Anticipazioni : SUOR ADELA - ci sarà uno strano colpo di scena… : Una delle protagoniste delle puntate autunnali di Una Vita sarà senz’altro SUOR ADELA (Marian Arahuetes): grazie al legame di amicizia che instaurerà con Simon Gayarre (Jordi Coll), ancora profondamente devastato per la presunta morte della sua amata Elvira Valverde (Laura Rozalen), sarà infatti possibile per i telespettatori apprendere dei particolari inediti della Vita della religiosa. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio ...

Una Vita - Anticipazioni : Ursula si consegna alla polizia - Cayetana annientata : Tra Cayetana e Ursula sara' guerra aperta: le anticipazioni di Una Vita relative alle prossime puntate che saranno mandate in onda su Canale 5 confermano che tra la perfida istitutrice e la sua ex pupilla, che di certo ha imparato molto bene a come essere senza scrupoli né rimorsi, lo scontro si fara' totale. Per lo meno inizialmente sara' la bionda Sotelo Ruz ad avere la meglio, visto che riuscira' a convincere diverse persone in quel di ...