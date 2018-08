Anticipazioni Una Vita | puntate spagnole | donna Cayetana muore bruciata viva

Anticipazioni Una Vita : Ramon non reagisce bene alla notizia della gravidanza di Trini : Le avvincenti trame della famosa soap opera di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO]ideata dall’autrice Aurora Guerra continuano ad appassionare il pubblico. Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana c’è stato un clamoroso colpo di scena che vede protagonisti i coniugi Palacios. In particolare Trini Crespo Ana del Rey ha lasciato senza parole il marito Ramon Juanma Navas rivelandogli di aver appreso ...

Il Segreto - Anticipazioni : Francisca appare rasata e con una grossa cicatrice : Nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto, questa volta incentrate sul personaggio più iconico della telenovela e che è parte di quasi tutte le trame uscite dalla fantasiosa penna di Aurora Guerra. Ovviamente si tratta di Francisca Montenegro, la matrona di Puente Viejo nonché moglie di Raimundo, madre di Tristan e Soledad, nemica giurata di Pepa, Severo, Julieta e chiunque altro non le sia gradito: tanti nemici si è fatta nel corso dei ...

UNA STRADA VERSO IL DOMANI 2 - KU'DAMM 59/ Anticipazioni 31 agosto 2018 : Monika rivela la verità su Dorli : Una STRADA VERSO il DOMANI 2 - KU'DAMM 59, Anticipazioni del 31 agosto 2018, su Rai 3. Il rifiuto di Joachim spinge Monika VERSO uno scottante scandalo. (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:01:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni spagnole : Trini incinta - la deludente reazione di Ramon : anticipazioni spagnole Una Vita: Trini scopre di essere incinta Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Trini è incinta! Ebbene la nostra amata Crespo aspetta il suo primo bambino. La donna non ha mai avuto un figlio, al contrario di Ramon, già padre di Maria Luisa e Antonito. Sicuramente si tratta di una notizia […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Trini incinta, la deludente reazione di Ramon proviene da Gossip e ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 31 agosto 2018 : anticipazioni puntata 538 (seconda parte) e 539 di Una VITA di venerdì 31 agosto 2018: Teresa ritrova Mauro per strada, piuttosto malconcio; a quel punto la ragazza si scusa per averlo insultato e gli chiede di ricominciare anche per farla pagare a Cayetana. Intanto quest’ultima teme che Ursula andrà a cercarla per vendicarsi. Arturo chiede a Simon di seppellire l’ascia di guerra, ma il ragazzo rifiuta ed esce di casa violando gli ...

Una Vita Anticipazioni 31 agosto 2018 : Mauro e Teresa ritrovano la serenità : Il San Emeterio e la Sierra si riappacificano. I due sono pronti ad unire le forze contro la Sotelo.

Una Vita Anticipazioni : Ursula sposa il padre di Cayetana : Anticipazione Una Vita: Ursula diventa la moglie del padre di Cayetana, Jaime Alday Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Una Vita che vedono protagonista la lunga vendetta di Ursula nei confronti di Cayetana. L’ex governante arriva addirittura a sposare il padre della vedova di German. Come vi abbiamo anticipato, finalmente la dark lady […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Ursula sposa il padre di Cayetana proviene da ...

Una Vita Anticipazioni : SUOR ADELA - ci sarà uno strano colpo di scena… : Una delle protagoniste delle puntate autunnali di Una Vita sarà senz’altro SUOR ADELA (Marian Arahuetes): grazie al legame di amicizia che instaurerà con Simon Gayarre (Jordi Coll), ancora profondamente devastato per la presunta morte della sua amata Elvira Valverde (Laura Rozalen), sarà infatti possibile per i telespettatori apprendere dei particolari inediti della Vita della religiosa. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio ...

Anticipazioni Una Vita : Lolita e Antonito si baciano dopo un ballo galeotto : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO] in onda da ormai 3 anni sui teleschermi italiani. Le trame autunnali si soffermano su Antonito Palacios e Lolita interpretati dagli attori Alvaro Quintana e Rebeca Alemany. La coppia dara' Vita ad un'appassionante storia d'amore, contraddistinta fin da subito da vari siparietti comici. Una Vita Anticipazioni: Antonito attratto da Lolita Nel corso delle prossime ...