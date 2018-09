Antichi Astronauti? Semplicemente Extraterrestri scambiati per divinità dai nostri

universo7p

(Di venerdì 31 agosto 2018)perdaiantenati In molti si sono sempre chiesti se l’esistenza deglisono state scambiate daiantenati come delle? L’autore svizzero Erich von Däniken vuole dimostrare che degli esploratori alieni visitarono la Terra migliaia di anni fa e che furono considerati degli dei dalle popolazioni primitive. L’autore si chiede se iantenati possano essere stati influenzati dalla visita di questi, di questi “dei”! Durante la seconda guerra mondiale, le truppe americane crearono delle basi aeree su alcune remote isole dell’oceano Pacifico.Per i nativi, che non avevano esperienza di tecnologia avanzata, la vista di quegli “uccelli di metallo giganti” che atterravano faceva loro pensare che i loro dei avessero scelto la Terra come ...