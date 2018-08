Annuncio shock sul treno | la capotreno torna in servizio | Salvini | Buon

Annuncio shock sul treno colpa della Lega? / La madre dell'uomo che ha denunciato chiede l'aiuto di Mattarella : Annuncio shock sul treno colpa della Lega? La madre dell'uomo che ha denunciato chiede l'aiuto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La risposta di Matteo Salvini.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 23:08:00 GMT)

Salvini : 'La capotreno dell'Annuncio shock? Andrebbe premiata' - 'Studiamo la reintroduzione del servizio militare' : La capotreno Andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i treni pendolari li ho presi i fenomeni della sinistra no". Così Matteo Salvini , vicepremier e ministro degli Interni,...

Annuncio shock : Bersani - Salvini istiga ad aggressioni social : "Salvini stia pure, come tanti, con la capotreno, ma non dimentichi che come ministro dell'Interno risponde personalmente della sicurezza di un denunciante aggredito sui social anche per istigazione sua e della sua compagnia". Lo scrive su Twitter il deputato di LeU Pier Luigi Bersani, con riferimento alle minacce che starebbe ricevendo il giovane che ha denunciato la capotreno di TreNord per gli insulti ad alcuni viaggiatori rom.#Salvini stia ...

Le scuse della capotreno - autrice dell'Annuncio shock : "Avevo davanti un rom. Pensavo il microfono fosse spento" : "Ho sbagliato. In quel preciso momento, davanti a me c'era un rom che si rifiutava di scendere. Io non mi sono davvero accorta che il microfono fosse acceso. So bene che non si dicono certe cose e mi scuso". Fa mea culpa, senza se e senza ma, la capotreno autrice dell'annuncio shock diffuso a bordo del convoglio che viaggiava sulla tratta Milano-Cremona. La dipendente, di cui non è stato reso noto il nome, ha utilizzato gli altoparlanti ...

La capotreno di Trenord - autrice dell'Annuncio shock : "Ho solo difeso i miei passeggeri" : "Ero sotto pressione, è stato il gesto estremo di una situazione al limite. C'è esasperazione per la presenza di gruppi di rom sul treno, quell'annuncio l'ho fatto per difendere i miei passeggeri". Si difende con queste parole la capotreno di Trenord, autrice dell'annuncio shock pronunciato a bordo del convoglio che viaggiava sulla tratta Milano-Cremona. La dipendente, di cui non è stato reso noto il nome, ha utilizzato gli ...

"Zingari scendete - avete rotto" - l'Annuncio shock sul treno Milano - Mantova : "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c...". È il messaggio, lanciato da una voce femminile attraverso gli altoparlanti di bordo, che hanno sentito ieri i passeggeri del regionale '2653', che parte alle 12:20 da Milano per Cremona e Mantova.Secondo 'La Provincia di Cremona', che riporta la ...