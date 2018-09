Anna Tedesco Senza Dignità? Ecco cosa Svela di Uomini e Donne! : Anna Tedesco, ex dama di Uomini e Donne Over, rivela in un’intervista alcuni dettagli inediti riguardanti la sua vita privata. Inoltre non poteva non parlare di Giorgio Manetti. Sentite le accuse che gli rivolge! Anna Tedesco è stata Senza ombra di dubbio una delle protagoniste più discusse a Uomini e Donne Over. La dama di Gubbio negli ultimi periodi, era stata accusata di aver intrapreso di nascosto, una relazione con Giorgio Manetti. La ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Anna Tedesco pronta a tornare : "se la redazione..." (Trono Over) : UOMINI e DONNE, ecco tutte le ultime Anticipazioni in attesa della prima registrazione, Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani, l'avvistamento.

Anna Tedesco : pronta a tornare nel trono over di Uomini e Donne. Ecco cosa ha dichiarato. Vorreste rivederla? : Mancano poche settimane alla messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne e Anna Tedesco fa sapere di averci ripensato e di essere pronta a tornare in trasmissione qualora la redazione dovesse ricontattarla. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la bagnina originaria di Gubbio si dice pronta a rimettersi in gioco e a tornare in tv nella speranza di trovare il vero amore. Passata la rabbia iniziale, adesso resta solo la ...

Anna Tedesco : "Sono uscita da Uomini e Donne con l'amaro in bocca. Giorgio? Il mio confidente" : Anna Tedesco, una delle dame più apprezzate del parterre del Trono Over di Uomini e Donne, è intervenuta sulle colonne del magazine del dating show di Canale 5 per chiarire nuovamente la natura del legame col "gabbiano" Giorgio Manetti, suo amico e confidente. Durante gli ultimi mesi di mesi di permanenza nel programma, più di una sua collega aveva ipotizzato che il rapporto con il fiorentino fosse divenuto più di una semplice - seppur ...

Uomini e Donne - Trono Over : Giorgio Manetti importante per Anna Tedesco : Anna Tedesco non ha abbandonato Giorgio Manetti di Uomini e Donne Nella scorsa stagione del Trono Over di Uomini e Donne, Anna Tedesco ha abbandonato la trasmissione. Tutti è iniziato quando la dama è stata accusata di avere una relazione d’amore e segreta con Giorgio Manetti, tesi sostenuta anche da qualche cavaliere del parterre maschile, tra cui un suo ex frequentatore Angelo, e dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. ...

Trono Over Anna Tedesco : “Ecco perché non ho abbandonato Giorgio Manetti” : Trono Over, Anna Tedesco è tornata a parlare di Giorgio Manetti: le dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine Anna Tedesco è tornata a parlare della sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. E più precisamente del suo legame con Giorgio Manetti, più di una volta considerato troppo intenso per una semplice amicizia. A […] L'articolo Trono Over Anna Tedesco: “Ecco perché non ho abbandonato Giorgio Manetti” proviene da Gossip ...

UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono ancora amici? La verità (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono sposati? Uno scatto confonde i fan, ma le Ig story della dama…

Giorgio Manetti e Anna Tedesco si sentono ancora : parla lei : Uomini e Donne: Anna Tedesco rivela di essere rimasta in contatto con Giorgio Manetti Qualche mese fa su Giorgio Manetti e Anna Tedesco si è scatenata un’incredibile bufera. Difatti l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha insinuato che tra i due ci fosse ben più di una semplice amicizia. Tesi supportata anche dalla dama di origini torinesi Gemma Galgani. Tuttavia Anna Tedesco e Giorgio Manetti hanno sempre rigettato al ...