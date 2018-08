Anche Ariana Grande e Steve Wonder al funerale di Aretha Franklin

Ariana Grande in lacrime ricordando la strage di MAnchester e Aretha Franklin con Natural Woman - video - : Guardi i posti in modo diverso Non vorrei avere metal detector ai miei spettacoli, ma poi pensi che è meglio passarci sotto. È spaventoso ed è un vero schifo. Non vuoi arrenderti, non vuoi avere ...

Ariana Grande in lacrime ricordando la strage di MAnchester e Aretha Franklin con Natural Woman (video) : Una Ariana Grande in lacrime ha ricordato l'attentato di Manchester che nel maggio dello scorso anno ha stroncato la vita di 22 persone, tra cui molti bambini e adolescenti, al termine di un concerto del suo Dangerous Woman Tour. Durante la sua partecipazione al programma radiofonico Beats1 di Apple Music venerdì 17 agosto, nel giorno della release del nuovo album Sweetener che ha debuttato in vetta alle classifiche iTunes di 90 Paesi, la ...

Ariana Grande - un anno dopo l’attentato di MAnchester esce il nuovo album “Sweetener” : esce il 17 agosto Sweetener il nuovo, attesissimo, album di Ariana Grande, il quarto disco della sua carriera, pubblicato a due anni di distanza da Dangerous Woman e pronto a portare luce e positività, dopo l’attacco terroristico di Manchester dello scorso anno. Secondo le parole della cantante, il titolo dell’album si riferisce a tutte quelle persone capaci di portare serenità nella vita di qualcuno o, semplicemente, in una situazione ...

Il nuovo album di Ariana Grande per dimenticare MAnchester : ... tutti certificati disco di platino, con numeri globali impressionanti, su tutti i 18 miliardi di streams che fanno di Ariana una delle artiste più ascoltate al mondo. il nuovo, attesissimo album di ...

Ariana Grande : nella lunghezza della tracce di “Sweetener” c’è un chiaro riferimento all’attentato di MAnchester : <3 The post Ariana Grande: nella lunghezza della tracce di “Sweetener” c’è un chiaro riferimento all’attentato di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande - segnato dalla strage di MAnchester - diventa una docu-serie a episodi : Il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande è stato certamente il più importante della sua carriera: oltre ad aver rappresentato la sua produzione più imponente finora, è stato lo show che è entrato tristemente nella storia per l'attentato di Manchester, in cui il 22 maggio 2017 22 persone sono morte per l'esplosione di una bomba a chiodi all'uscita del palazzetto che ospitava lo show, rendendo il nome della Grande noto perfino a chi tra il Grande ...

Ariana Grande ha sofferto di attacchi di ansia dopo l’attentato di MAnchester : "Mi colpivano all'improvviso" The post Ariana Grande ha sofferto di attacchi di ansia dopo l’attentato di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

La reazione di Ariana Grande alla battuta di Pete Davidson sulla strage di MAnchester : “Non è stato divertente ma…” : La reazione di Ariana Grande alla battuta di Pete Davidson sulla strage di Manchester è arrivata pochi giorni dopo l'esplosione della polemica sui social e sui giornali. Da quando l'attore del Saturday Night Live ha iniziato a frequentare la popstar con tanto di fidanzamento ufficiale, un suo pezzo di cabaret dello scorso anno in cui faceva humor nero sulle stragi terroristiche ha preso a circolare in rete. A destare scalpore è stata una ...

Ariana Grande risponde alla battuta infelice del fidanzato sull'attacco di MAnchester : ... " È stato duro e conflittuale per il mio cuore - ha scritto la cantante - lui usa la comicità per far sentire meglio le persone su quanto sia incasinato questo mondo. Tutti reagiamo ai drammi e ...

Ariana Grande risponde alla battuta infelice del fidanzato sull’attacco di MAnchester : Pete Davidson è finito nel mirino delle polemiche The post Ariana Grande risponde alla battuta infelice del fidanzato sull’attacco di Manchester appeared first on News Mtv Italia.