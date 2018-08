Amsterdam | persone ferite con un coltello in stazione

Due persone sono state accoltellate nella stazione di Amsterdam : Un uomo ha accoltellato due persone nella stazione ferroviaria centrale di Amsterdam , prima di essere ferito dalla polizia con un colpo d'arma da fuoco. L'aggressione è avvenuta venerdì pomeriggio poco dopo mezzogiorno. Le forze di sicurezza non escludono il movente personale, anche se non è ancora

Accoltella 2 persone a Amsterdam - fermato : ANSA, - Amsterdam, 31 AGO - Un uomo che aveva Accoltellato due persone alla stazione di Amsterdam è stato colpito e ferito dalla polizia. Non è chiaro se l'episodio sia legato al terrorismo. Per ...