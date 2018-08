Allerta Meteo Toscana | domani criticità “gialla” pere temporali su tutta la regione

Maltempo Toscana : domani Allerta Meteo gialla sull’area metropolitana di Firenze : La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala che per domani 1 settembre 2018 è stato emanato dal Centro funzionale regionale un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali forti su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate. Interessati i corsi d’acqua secondari per il ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : sabato 1° settembre temporali di “forte intensità” : “Nella giornata di sabato 1 settembre 2018 è prevista diffusa attività temporalesca organizzata che localmente potrà risultare di forte intensità“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta Meteo codice giallo per temporali valida “dalle 00:00 del 01 settembre 2018 fino alle 00:00 del 02 settembre 2018“. “Allerta gialla per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo valida dalle 10 alle 20 di domani per piogge e temporali sulle zone del territorio che includono la Piana campana, Napoli, le isole, l’area vesuviana, l’Alto Volturno e Matese, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini. La criticità idrogeologica è gialla ed è legata all’impatto sul territorio delle ...

Maltempo - Allerta gialla in Liguria: meteo: attesi temporali e grandinate - le zone a rischio: meteo, torna il Maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Anche in Liguria la Protezione Civile diffonde l'allerta gialla

Allerta Meteo Estofex - attenzione al maltempo che si abbatte sul Nord Italia : l’area tra Rimini - Parma e Venezia a rischio grandine - nubifragi e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora Italiana) di domani, sabato 1 settembre, per parti del Nord Italia e della Croazia Nordoccidentale principalmente per isolata grandine di grandi dimensioni, nubifragi e per la minaccia di tornado. Una depressione sull’Europa centro-settentrionale si amplifica e si indebolisce. Questo cambiamento strutturale è dovuto ad un’onda ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per forti temporali da stasera : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte: ZONE B ed E (BACINI PICCOLI E MEDI): dalle 21 di oggi venerdì 31 agosto alle 6 di domani, sabato 1 settembre ZONA C(BACINI PICCOLI E MEDI): dalle 21 di oggi venerdì 31 agosto alle 12 di domani, sabato 1 settembre Il dettaglio delle zone coinvolte nell’Allerta: B: Lungo la costa da ...

Meteo - torna il maltempo al Nord: forti temporali in arrivo: Allerta arancione in Lombardia: Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : Venerdì 31 Agosto criticità gialla e arancione - allarme per il Nord/Ovest - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali del paese determinando, a partire dalla serata di oggi, un sensibile peggioramento del tempo, prima su Piemonte e Lombardia e, dalla giornata di domani, in graduale estensione al resto del Nord, in particolare su Veneto ed Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Allerta Meteo Lombardia : il Comune attiva il monitoraggio per Seveso e Lambro : Forti temporali sono previsti a Milano in arrivo da questa sera. Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) a partire dalle ore 21 di oggi, giovedì 30 agosto. I temporali forti interesseranno tutta la Regione anche nella giornata di domani, venerdì 31 agosto. Il Comune di Milano ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per ...

Allerta Meteo in Piemonte : criticità gialla per temporali forti dalla serata : “Una perturbazione dal nord Europa sta lentamente erodendo l’alta pressione presente sul nord Italia. L’aria fredda associata comincerà a fluire sul Piemonte dalla serata odierna, causando un aumento dell’instabilità atmosferica sulla parte settentrionale della regione, in particolare nella zona del lago Maggiore, dove sono attesi temporali anche molto forti dalla tarda serata che si protrarranno fino al mattino di domani“: lo spiega ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Maltempo Venezia : Allerta Meteo da domani mattina fino a domenica : La Protezione civile del Comune di Venezia ha spiegato in una nota che il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha diramato un avviso in base al quale “dalla prima mattinata di domani, venerdì 31 agosto, e fino alle prime ore di domenica 2 settembre, sono possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi“. L'articolo Maltempo Venezia: allerta meteo da domani mattina fino a domenica sembra ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per “temporali intensi - grandinate e raffiche di vento” : Da oggi pomeriggio il Veneto è interessato da fenomeni di variabilità con possibilità di piovaschi e temporali più intensa sulle Dolomiti e locali nella fascia pedemontana. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di ‘attenzione’ idraulica per tutti i bacini idrografici nel caso di fenomeni temporaleschi anche intensi, grandinate e raffiche di vento. Nelle aree montane e pedemontane l’Allerta ...