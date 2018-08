Allegri ed il “caso” Dybala | ecco come stanno le cose

sportfair

(Di venerdì 31 agosto 2018)ancora fuori dall’11 titolare della Juventus, a Parma partirà dalla panchinarivelato dain conferenza stampa “è sereno, deve trovare una condizione miglioretanti altri. L’arrivo di Cristiano Ronaldo per lui e per tutti deve essere uno stimolo”. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano, soffermandosi sul momento del talento argentino affiancato da quest’anno a CR7. “C’è grande competitività all’interno della squadra, tutti vogliono giocare”, sottolineaalla vigilia della sfida con il Parma, “l’ultima partita di questo mini-ciclo e poi dopo la sosta dobbiamo essere tutti al massimo”, evidenzia il tecnico. “Nel calcio -continua- contano due: il campo, dove bisogna correre, e vincere la partita. Il resto sono chiacchiere che non ci devono ...