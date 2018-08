Allarme per i rendimenti dei Btp ai massimi da 5 anni

Siria - assedio del regime a Idlib. Allarme per la fuga dei profughi : “In 700 mila pronti a scappare” : A Idlib sono già caduti i volantini dell’esercito Siriano, lanciati dagli aerei, che invitano tutti i combattenti ad «arrendersi» perché niente potrà fermare le forze di Bashar al-Assad. I messaggi hanno creato un senso di angoscia, in città ci sono profughi fuggiti pochi mesi fa dalla Ghoutha Orientale, che ricordano gli stessi volantini caduti po...

Congo - cresce Allarme per virus Ebola : 5.24 E' salito a 77 il numero delle vittime della nuova epidemia del virus Ebola nella Repubblica democratica del Congo. Il bilancio è stato reso noto dal ministero della sanità del Paese africano. I casi segnalati dopo la recente riapparizione del morbo sono in totale 115. La provincia colpita è il Nord Kivu,dove per le organizzazioni umanitarie è assai complesso portare aiuti dal momento che nell'area agiscono da tempo decine di milizie ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : Venerdì 31 Agosto criticità gialla e arancione - Allarme per il Nord/Ovest - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali del paese determinando, a partire dalla serata di oggi, un sensibile peggioramento del tempo, prima su Piemonte e Lombardia e, dalla giornata di domani, in graduale estensione al resto del Nord, in particolare su Veneto ed Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Scatta l’Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale : perdita di pressione : I controllori di volo a Mosca e a Houston hanno rilevato intorno alle 19 EDT di mercoledì 29 agosto una perdita di pressione dalla Stazione Spaziale Internazionale: lo ha reso noto la NASA nel blog dedicato alla ISS. “A seguito di controllo dei dati, è stato consentito ai membri dell’Expedition 56 di continuare a dormire, data l’assenza di pericolo,” spiega l’Agenzia statunitense. “Al loro risveglio i ...

Rientra l’Allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale a Monza : tutto nella norma per il Gran Premio di Formula Uno : A Monza Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale in occasione del Gp di Formula Uno: gli agenti protestano per i turni di servizio Sventato il rischio di uno sciopero della Polizia Locale di Monza per il giorno del Gran Premio di Formula 1. E’ stato sospeso dopo un incontro tra sindaco Dario Allevi e sindacati in prefettura lo stato di agitazione proclamato da una sigla sindacale. Gli agenti protestano per ...

PERDONO LE TRACCE DEL FIGLIO E TORNANO A LONDRA/ Ritrovato a Treviso : l'albergo ha lanciato l'Allarme : Smarriscono il FIGLIO in vacanza a Jesolo e TORNANO a LONDRA: è stato rintracciato a Treviso, aveva vagabondato per due giorni. Le ultime notizie sul caso(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:47:00 GMT)

Turchia - un campanello d'Allarme per i mercati emergenti? : ... una popolazione di 80 milioni di persone e il suo ritmo sostenuto di crescita decennale, la Turchia rimane comunque un attore minore nell'economia globale. Il Paese costituisce appena l'1% del PIL ...

Rughe sulla fronte? un campanello d'Allarme per il cuore : Non è la prima volta che la scienza ricorre all'estetica per identificare possibili segnali premonitori di una sofferenza di cuore e arterie. In passato si sono indirizzati sulle 'zampe di galline', ...

Febbre del Nilo - diciottenne infettata in Polesine / Continua l'Allarme per il Virus West Nile : Febbre del Nilo, diciottenne infettata in Polesine: Continua l'allarme per il Virus West Nile nel nostro paese con grande preoccupazione per eventuali nuovi casi di contagio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:55:00 GMT)

Allerta Meteo - Estofex lancia l’Allarme per il maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

Genova - Allarme meteo : previste forti raffiche di vento - timori per i monconi del ponte : Regione e Comune premono per l'abbattimento, ma la procura frena. Ancora polemiche sugli ispettori ministeriali. Dopo la rimozione, il capo della commissione, Ferrazza, si sfoga: Contro di me un ...

Pesaro - Allarme dell'Anpi per immagini fasciste esposte in ristorante : Siamo in una fase politica che non aiuta e che anzi aiuta le persone a tirare fuori il peggio, scagliandosi verso le minoranze e verso gli immigrati ' .

URAGANO LANE ALLE HAWAII : FRANE E CITTÀ ALLAGATE/ Allarme Trump - ultime notizie video : “scorte per 14 giorni” : HAWAII, l’URAGANO LANE è arrivato: venti, alluvioni e FRANE. ultime notizie: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:00:00 GMT)

INCENDIO CESANO MADERNO : CAPANNONE RISCHIA CROLLO/ Video ultime notizie : nucleo Nbcr per Allarme nube tossica : INCENDIO CESANO MADERNO: fiamme in un CAPANNONE, Video. Le ultime notizie: vigili del fuoco a lavoro per spegnere il rogo, colonna di fumo visibile da Saronno.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:16:00 GMT)