Alitalia | compagnia | no disagi per passeggeri da volo matrimonio Fedez-Ferragni

Ferragnez - bufera sul volo Alitalia brandizzato : Di Maio chiede spiegazioni alla compagnia aerea : bufera in vista per il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Luigi Di Maio 'irrompe' nelle nozze tra il rapper e la fashion influencer. A quanto apprende l'Adnkronos, il Ministero dello...

Matrimonio Ferragni Fedez - Pd : “Alitalia sponsor? Irriguardoso dei soldi pubblici”. La compagnia : “Accordo commerciale” : Il volo Alitalia Linate-Catania con il brand “Ferragnez” e il gate riservato agli invitati del cantante Fedez e della influencer Chiara Ferragni, che si sposano sabato a Noto, finiscono al centro di una interrogazione parlamentare e di un esposto del Codacons. Il deputato dem Michele Anzaldi ha presentato venerdì un’interrogazione a risposta orale ai ministri delle Finanze e delle Infrastrutture chiedendo a Giovanni Tria e Danilo ...

BIMBO MUORE SULL'AEREO - TRAGEDIA SU VOLO Alitalia/ Ultime notizie : la replica della compagnia al Sis 118 : Bimba MUORE in aereo, atterraggio a Bari del VOLO Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 20:21:00 GMT)

Alitalia/ Cdp - Eni - Fs - Boeing e Delta : la “pazza idea” per risanare la compagnia : ALITALIA ha certamente migliorato la propria situazione e potrebbe fare un salto di qualità importante con un piano cui sta lavorando il Governo. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 09:04:00 GMT)INCHIESTA ALITALIA/ 440 milioni di perdita lasciano una sola strada al Governo, di U. ArrigoDOPO BOLOGNA/ Treni "contro" Tir, ecco perché all’Italia convengono le rotaie, di R. Zucchetti

Alitalia quotata in Borsa : il piano per renderla la 'compagnia degli italiani' : Tra le varie ipotesi al vaglio ce n'è una che prevede un piano industriale in cui sono coinvolti diversi soggetti, un fondo...

Alitalia - Conte : vogliamo compagnia di bandiera ma vedremo : Teleborsa, - Lavori in corso su Alitalia , con il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e quello del MIT, Danilo Toninelli, che vorrebbero restasse italiana. Dello stesso avviso il ...

Alitalia tornerà compagnia di Stato : l?operazione ora è possibile : Ora non è più una questione ideologica: Alitalia, al punto in cui è giunta dopo la ferrea cura dei tre commissari nominati quindici mesi fa, può effettivamente aspirare a...

Alitalia : Anpav - da compagnia dinamica benefici per intero settore : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Il ruolo che Alitalia giocherà nello schema di rilancio del trasporto aereo sarà la ‘cartina al tornasole’ del possibile successo: con una compagnia di bandiera dinamica, inclusiva e competitiva, è l’intero settore a beneficiarne”. E’ quanto sostiene l’Anpav secondo la quale Alitalia deve essere parte attiva del cambiamento del comparto e occorre includere le ...

Nuova gara per l'Alitalia di Stato : ecco il piano per la compagnia : La road map è pronta. E prevede procedura di gara Nuova di zecca per Alitalia. Con nuovi paletti, tempi e procedure per trovare un partner industriale alla compagnia di bandiera. Non ci sarà il temuto ...

Alitalia : Calenda - non può più essere compagnia bandiera - è assurdo : Roma, 23 lug. , AdnKronos, 'Alitalia è un'azienda che non sta sul mercato da molto tempo e quando è presente, ci sta in modo affannoso. Ha una dimensione tale per cui non può più essere più una ...

Alitalia : Calenda - non può più essere compagnia bandiera - è assurdo - 2 - : AdnKronos, 'Bisogna trovare una soluzione adesso, definitiva e strutturale. A Toninelli prosegue Calenda dico che invece di fare queste cose naif, per le quali pensa che qualcuno venga a investire con ...