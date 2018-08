Al via i 600 corsi proposti dal Comune di Milano

Al via 'Spiagge Sicure' 93 mila beni sequestrati per un valore di 600 mila euro : Centosettantaquattro assunzioni a tempo determinato, quasi 9 mila ore di lavoro straordinario, campagne informative, acquisto di mezzi e attrezzature per circa 584 mila euro. E ancora: più di mille ...

Al Sud in 600mila famiglie disoccupate. Da 16 anni è grande fuga - via 1 - 8 milioni di persone : Un sud disoccupato, dal quale sempre più persone scelgono di fuggire. Questa la fotografia scattata da Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, nella anticipazioni del rapporto 2018 sulle condizioni economiche e sociali del meridione.600 mila famiglie disoccupate"Il numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila ...

Milano - campus a Expo - via libera della Statale : «A Lendlease 600 milioni in trent'anni» : campus della Statale a Expo: adesso c'è chi lo realizzerà , il colosso australiano Lendlease, , in che modo , con il project financing , e per quanti soldi , 20 milioni di euro l'anno, che l'impresa ...

Ryanair : al via sciopero in Europa - 600 voli cancellati : Due giorni di passione per chi deve volare con Ryanair a causa dello sciopero del personale di cabina in Spagna, Italia, Belgio e Portogallo proclamato per oggi e domani. La compagnia irlandese ha ...