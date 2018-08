Al Pronto Soccorso si cambia | arriva il codice ‘lilla’ Cosa significa

Al Pronto Soccorso arriva il “codice lilla” riservato ai pazienti con disturbi alimentari : Nei pronto soccorso degli ospedali italiani arriva il codice lilla, uno dei risultati emersi dal Tavolo di lavoro coordinato dal ministero della Salute. Servirà per accogliere i pazienti con disturbi dell’alimentazione e indicare il percorso terapeutico da seguire e alcune raccomandazioni per i familiari.Continua a leggere

Roma - paura al Pronto Soccorso del Sandro Pertini : un uomo ubriaco urla e aggredisce i poliziotti con un coccio di vetro : paura, l'altra sera, al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini, dove un uomo ubriaco ha dato in escandescenza, urlando, dando calci alle barelle, e minacciando medici e pazienti armato di un ...

Barbara D’Urso al Pronto Soccorso : “Ho preso un cazzottone ma non posso raccontare perché” : “Il mio ultimo giorno di set è iniziato così… in un vero pronto soccorso”: Barbara D’Urso ha rivelato nelle sue Instagram Stories di aver avuto un incidente sul set de La Dottoressa Giò. La nota conduttrice e attrice è stata ricoverata in codice verde al Policlinico Casilino di Roma: “Ho preso una sorta di cazzottone, non posso raccontare perché, in faccia” ha raccontato condividendo sui social network lo scatto del referto medico. Barbara ...

