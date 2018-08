AIDAA | il 2 settembre la 3ª giornata della carezza per micio e fido

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 agosto 2018) “Un gesto semplice come unaper dire grazie al nostro cane o al nostro gatto per il loro amore incondizionato verso di noi”. Con queste parole il presidente nazionale diLorenzo Croce ha presentato la terza edizioneperprevista per domenica 22018. “Una– si spiega in una nota – che vuole richiamare nella sua semplicità un gesto che molti di noi fanno quotidianamente ma che domenica assume un significato particolare anche in ricordo degli animali morti per avvelenamento e che non avranno più le carezze dei loro padroni o da chiunque li ha amati.” “Quest’anno dando unaal nostro amico a quattro zampe mandiamo un ricordo ed un pensiero a quegli animali in particolare i cani da soccorso che hanno partecipato ai salvataggi nei terremoti, nelle alluvione e nei fatti di ...