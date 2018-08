Agli Us Open è di nuovo sfida fra le sorelle Williams | Nadal incontra Khachanov

Polemica Agli Us Open - l'arbitro sprona Kyrgios : 'Sei formidabile' : Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so», ha detto Layani a Kyrgios. «Ok, però al prossimo cambio campo fai venire il ...

L'arbitro "tifa" per il tennista! E' scandalo Agli Us Open : scandalo agli Us Open: Mohammed Lahyani, il più famoso degli arbitro del tennis, è al centro di una polemica che è andata montando ora dopo ora. Dopo il primo set del match fra Nick Kyrgios e il ...

U.S. Open - la Cornet cambia la mAglietta e si becca un 'warning'. Poi le scuse : La WTA è sempre stata e sarà sempre in prima linea per le donne e per lo sport delle donne. Alizé non ha fatto nulla di sbagliato'. A seguire le scuse degli americani, anche se non manca chi sostiene ...

Tennis - polemica Agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la mAglia in campo ma gli uomini possono farlo : Sotto un sole cocente Alizé Cornet è stata sanzionata per una violazione al regolamento per essersi tolta la maglietta. La aveva indossata al contrario e si è diretta a bordo campo per aggiustarsela. L’arbitro, Christian Rask, ha immediatamente segnalato la violazione del codice. L'articolo Tennis, polemica agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la maglia in campo ma gli uomini possono farlo proviene da Il Fatto ...

Le sorelle Serena e Venus Williams venerdì giocheranno l’una contro l’altra Agli US Open : venerdì le tenniste e sorelle statunitensi Serena e Venus Williams giocheranno per la trentesima volta l’una contro l’altra, al terzo turno degli US Open di New York, uno dei quattro Grand Slam, cioè i tornei di tennis più importanti al The post Le sorelle Serena e Venus Williams venerdì giocheranno l’una contro l’altra agli US Open appeared first on Il Post.

Us Open - triste notte per gli azzurri : out Sonego - Seppi e Lorenzi - non sbAglia invece Nadal : Sonego, Seppi e Lorenzi fuori dagli Us Open, il contingente azzurro si riduce dopo una notte avara di soddisfazioni per i nostri colori Sonego, Seppi e Lorenzi sono stati tutti eliminati al secondo turno degli Us Open. Compito davvero arduo nella notte per il nostro Lorenzo Sonego, che si trovava a dover affrontare la testa di serie numero 27 Khachanov, il quale si è imposto senza perdere neanche un set contro l’azzurro. Discorso ...

US Open – La denuncia di Stefano Travaglia : "giocare così è una follia! Ho bisogno di una flebo - rischiavo grosso" : Stefano Travaglia attacca gli organizzatori degli US Open: il tennista italiano critica, con parole durissime, la scelta di giocare con delle temperature così alte Si alzano le temperature agli US Open, ma purtroppo non è merito dei match. Anzi… gli incontri ne risentono in termini di spettacolo, visti i problemi riscontrati dai tennisti, sofferenti per il grande sforzo di giocare per oltre 2 ore (nella migliore delle ipotesi) con il

Il tutù di Serena Williams Agli US Open 2018 è un messaggio a tutte le mamme : agli US Open 2018, con il suo tutù nero svolazzante e la sua aderentissima maglia monospalla, Serena Williams ha regalato un invincibile assolo in cui ha sfoderato tutta la sua femminilità. Così, danzando con la sua racchetta tra le mani, la Venere in Gonnella ha dato il benservito all'avversaria polacca Magda Linette in un 6-4 6-0 finale.Dal look della tennista non sono rimasti colpiti solo gli sportivi: il suo tutù, ...

Us Open - bene Fognini : ko Cecchinato e TravAglia : Avanza Fabio Fognini 4-6 6-2 6-4 7-6 , 5, allo statunitense Mmoh. Stefano Travaglia è stato invece tra le vittime del caldo umido torrido di questi giorni a New York con punte di 39 gradi e si è ...

Us Open - Travaglia ammaina le vele a New York : l'azzurro si ritira al primo turno : Stefano Travaglia si 'autoelimina' al primo turno degli Us Open, il tennista italiano costretto al ritiro al quarto set contro Hubert Hurkacz

US Open 2018 : Stefano TravAglia eliminato al primo turno. L’azzurro si ritira contro Hurkacz nel quarto set : Finiscono al primo turno gli US Open di Stefano Travaglia. Il numero 141 del mondo si è ritirato nel quarto set durante il match con il polacco Hubert Hurkacz, che stava conducendo il match sul 6-2 2-6 7-6 3-0. Non è un buon inizio di partita per Travaglia, che sbaglia molto e fatica anche a mettere la prima di servizio. Il break è nell’aria e arriva nel quarto game, con Hurkacz che sale 3-1. Il polacco è molto più continuo e sfrutta le ...

