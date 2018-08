Adriano | In Italia mi sentivo solo e depresso | quando giocavo nell' Inter bevevo

blogo

(Di venerdì 31 agosto 2018) In un'vista alla rivista brasiliana R7, l'ex calciatoreha parlato apertamente dei suoi problemi con l'alcol ai tempi dell'e di quanto abbia sofferto dopo la morte del padre:La morte di mio padre mi ha distrutto, inmi: trovavo felicitàbevendo, lo facevo ogni notte. E gli amici non mi aiutavano, anzi. Soltanto io so quanto ho sofferto dopo la morte di mio padre, mi ha distrutto.