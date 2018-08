Addio ora legale | così la commissione Europea propone la fine del cambio dell' ora

Tim - Addio al telefono fisso : la compagnia pronta a seguire l'esempio di Orange : addio al telefono fisso , almeno a quello più tradizionale che noi conoscevamo. Anche in casa TIM è pronta la rivoluzione che rottamerà i vecchi telefoni e porterà nelle case italiane la tecnologia IP ...

Roma - El Shaarawy : 'Strootman Addio pesante - ma niente giudizi affrettati. La Juve è ancora più forte' : Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. 'Il primo tempo contro l'Atalanta? Loro hanno alzato molto il ritmo di gioco, abbiamo sbagliato i tempi di aggressione e ci hanno preso spesso d'infilata. La reazione nel secondo tempo, però, c'...

Tim e il «modello Orange» : piano per l’Addio al telefono fisso : L’annunciato addio di Orange, in Francia, al “vecchio” telefono fisso è un processo avviato anche in Italia. In autunno il dossier sarà sul tavolo di Agcom con l’obiettivo di ammodernare la rete e snellire i costi. Dai servizi tradizionali sui quali si basa la rete storica in rame (la telefonia classica) si punta a una rete basata sui servizi Ip Internet protocol. Alla voce si affiancheranno altri ...

FRANCIA - Addio AL TELEFONO FISSO/ Quando anche in Italia? Non siamo ancora pronti alla rivoluzione : In FRANCIA la Orange ha deciso che dal 15 novembre eliminerà dal commercio le linee tradizionali e che entro il 2023 non esisteranno più linee con la presa a muro(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:26:00 GMT)

Francia : telefono fisso Addio - Orange smantellerà la rete entro i prossimi 4 anni : Dal 2023 si passerà soltanto dal box di Internet se si vuole mantenere la linea di casa. Ma si temono le resistenze dei "nostalgici della spina"

Addio alle lampade alogene - ma saranno ancora in vendita : Stop alle lampade alogene per via della direttiva europea ERP (CE) 244/2009 sui prodotti ad alto consumo energetico. Questa tipologia di

Gp Belgio F1 - Alonso : Per ora è un Addio alla F1 - ma nella vita non si sa mai! : Mi sento ancora a un buon livello, e voglio salutare questo sport mentre sono ancora in forma, non quando non avrò più nulla da chiedere a me stesso . Le sfide più grandi le potrò trovare fuori dal ...

Meteo - temporali e grandine in arrivo al nord/ Ultime notizie : brusco calo delle temperature - estate Addio? : Meteo, temporali e grandine in arrivo al nord. Ultime notizie: brusco calo delle temperature, estate addio? Nel fine settimane dovrebbe cambiare la tendenza climatica in Italia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:23:00 GMT)

GRECIA : Addio ALLA TROIKA MA L'ECONOMIA È ANCORA IN GRAVE CRISI - : Molto negativa la bilancia commerciale che registra un valore negativo di due miliardi di euro: con un'economia arretrata rispetto ALLA media Ue il paese ha bisogno di importare più di quanto esporti.

Meteo - Addio estate : arrivano freddo e temporali sull'Italia : Il Meteo sullo Stivale sta per subire un vero e proprio stravolgimento. Dal Nord Europa è in arrivo una perturbazione che...