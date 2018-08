Accoglienza migranti | il Comune pagherà le cooperative | stabilita la data

Padova - inchiesta sull'Accoglienza dei migranti. L'ex prefetto : "E' vero - ne abbiamo fatte di porcherie" : La funzionaria, attualmente vice-capo di gabinetto al Viminale intercettata un anno fa durante una conversazione con il suo vicario

Migranti - inchiesta choc sui centri di Accoglienza a Firenze : sovraffollamento - cibo avariato e bagni mai disinfettati : “Quanti ce ne ha messi?”. “Ingegnere lei pensi a un numero: di più!”. E giù risate. Al telefono Ottorino Stantetti, amministratore della Eurotravel bed&breakfast srl, non tratteneva l’allegria parlando con un ingegnere che gli chiedeva quanti Migranti in più rispetto al dovuto avesse piazzato in una delle sette strutture di prima accoglienza a Lastra a Signa (Firenze). Ma nei centri adibiti all’accoglienza di Migranti del Comune non ...

Migranti - il Viminale sbloccherà i fondi per l’Accoglienza destinati a Riace : “Nessuna irregolarità” : Il Viminale ora potrebbe procedere con la revoca del blocco dei fondi attuato per presunte irregolarità commesse nelle rendicontazioni relative ai fondi ricevuti. "C'è stata una seconda ispezione prefettizia assolutamente positiva, tuttavia per mesi se ne sono perse le tracce. Ma la verità comincia ad emergere", ha spiegato il sindaco di Riace, Mimmo Lucano.Continua a leggere

Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’Accoglienza dei migranti : Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di aver commesso il reato di frode nella gestione dell’accoglienza di alcuni migranti. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato padre e figlio, due cittadini italiani che gestivano la Eurotravel Bed&breakfast The post Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti appeared first on Il Post.

Firenze - frode in gestione centri Accoglienza migranti : 2 arresti : Roma, 30 ago., askanews, - Con l'accusa di frodi nella gestione delle strutture di accoglienza per i migranti i carabinieri di Signa e la guardia di finanza del Comando provinciale di Firenze hanno ...

Migranti della Diciotti arrivati a Roma - FdI : il centro d'Accoglienza lo paga lo Stato : I Migranti sbarcati dalla nave della Guardia Costiera della Diciotti, secondo quando affermato dallo stesso Salvini, sono stati ricollocati un po' all'estero, mentre i rimanenti rimarranno in Italia ospitati dalla Chiesa Cattolica. Nella giornata di ieri due pullman con i Migranti a bordo si sono diretti verso Rocca di Papa, localita' in provincia di Roma, dove saranno collocati nel centro di accoglienza straordinaria gestito però dalla ...

Migranti. Tensione davanti al centro Accoglienza : Presidio antifascista davanti al centro di accoglienza ‘Mondo migliore’, a Rocca di Papa, dove nel corso della notte sono arrivati cento migranti dalla nave Diciotti e dove nel pomeriggio e’ prevista una manifestazione di Casapound. “Siamo qui per far sentire la nostra voce e la nostra vicinanza agli ospiti di questa struttura, in particolare ai 100 arrivati qui ieri sera che hanno dovuto assistere alla pagliacciata messa ...

Babis gela Conte sui migranti “No all’Accoglienza condivisa”/ Ultime notizie - l’incontro del Premier è un flop : Babis gela Conte sui migranti “No all’accoglienza condivisa”. Ultime notizie, l’incontro del Premier con il primo ministro della Repubblica Ceca, è un flop(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:49:00 GMT)

Migranti - tensione a Rocca di Papa : l'estrema destra contro i cittadini "pro-Accoglienza" : Il secondo pullman è arrivato solo a tarda notte. I cento Migranti provenienti dall'hotspot di Messina resteranno a Rocca di...

VIDEO - Migranti - tensione fuori dal centro di Rocca di Papa : Casapound contro i cittadini pro Accoglienza : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Intorno alle 19 è esplosa la tensione di fronte al centro d'accoglienza gestito dalla Cei che, nella serata di oggi, martedì 28 agosto, si prepara ...

Rocca di Papa - scontri davanti al centro di Accoglienza migranti : Cittadini favorevoli da una parte, cittadini contrari dall'altra. Si divide la comunità di Rocca di Papa , comune alle porte di Roma, dove si trova il centro di accoglienza 'Un mondo migliore' che da ...

I migranti della Diciotti a Rocca di Papa - tensione davanti al centro Accoglienza : La struttura 'Mondo migliore' da due anni accoglie i migranti ed dotata di 600 posti letto, anche se fino a ieri ospitava 270 persone. All'interno ci sono una chiesa e una moschea, scuole di italiano ...

