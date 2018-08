Abusivismo | contestato danno erariale a amministratori Comune Casteldaccia 2

liberoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) (AdnKronos) - La Procura contabile, avvalendosi delle indagini tecniche della Guardia di Finanza, ha quantificato ilda perdita dell’indennità di occupazione in misura pari ai canoni di locazione medi calcolati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare. In attesa delle decisioni dei giudici co