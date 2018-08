Abolizione ora legale | ecco quali vantaggi e svantaggi

Valanga risposte su addio ora legale - Ue valuta Abolizione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ora legale : si va verso l’Abolizione : Basta con l’ora legale. E’ il responso, forse inatteso, del sondaggio effettuato tra luglio e agosto su iniziativa della Commissione europea. Fra le consultazioni pubbliche promosse dalla Ue, è quella che ha ottenuto la maggiore partecipazione in assoluto: 4,6 milioni di persone hanno risposto e, a quanto pare, l’esito è stato una valanga di voti, attorno all’80%, per l’abolizione. Il risultato ufficiale sarà ...

Ora legale - Juncker : “Proporremo l’Abolizione in tutta l’Unione Europea” : La Commissione europea proporrà di abolire l’ora legale in tutta l’Ue. L’annuncio è stato dato dal presidente Jean-Claude Juncker in un’intervista al canale televisivo tedesco Zdf: “La gente vuole farlo, quindi lo faremo”, ha detto. Il riferimento di Juncker è a un sondaggio online condotto fra luglio e agosto: la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si sono detti favorevoli ad eliminare la convenzione per cui durante ...

Svolta nel mondo NBA : le franchigie potranno “lavorare” coi migliori liceali - prossima l’Abolizione dell’età minima ma ancora niente vivai… : NBA attivissima nel cambiare le proprie regole e modellare la lega avvicinandola al modello Europeo auspicato da LeBron James citando Messi La NBA fa un piccolo passo verso l’Europa. Spinta anche dalle dichiarazioni di LeBron James, la lega americana accontenta in parte il volere popolare, avvicinandosi a quanto accade negli altri sport nel vecchio continente. James disse che nel calcio non esistono limiti d’età per giocare con i ...

Finanziamento ai partiti - casse vuote con l’Abolizione dei rimborsi elettorali : Secondo il rapporto Openpolis-Agi, che analizza i bilanci tra il 2013 e il 2017, le entrate sono crollate del 60 per cento. La discesa del Finanziamento pubblico non viene compensata dalle donazioni private e dal 2x1000. I tesseramenti valgono solo il 4,5%. Stabili invece i fondi per i gruppi parlamentari.Continua a leggere

La Commissione Europea valuta l'Abolizione dell'ora legale : Ora legale, si o no? La Commissione Europea ha avviato da oggi una consultazione pubblica sul mantenimento in vigore dell'ora legale sull'intero territorio dell'Unione. Tutti i cittadini potranno ...