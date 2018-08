A Roma arrivano le mucche anti-roghi dopo le pecore giardiniere

Inter-Roma - le scintille arrivano via social : tweet pungenti tra le due società per colpa di… Strootman : Il Marsiglia ha annunciato l’ingaggio di Strootman, chiedendo poi alla Roma un commento sul tweet: da lì è partita una vera e propria guerra social con l’Inter Una guerra social vera e propria, che vede come protagonisti la Roma e l’Inter. Il tutto parte con l’annuncio del Marsiglia che, con un tweet alquanto particolare, ufficializza l’ingaggio di Kevin Strootman, chiedendo poi al profilo inglese del club ...

Roma - scacco alla sosta selvaggia : arrivano le microspie per i bus turistici : Sistemi intelligenti per stanare chi sgarra, non pagando i permessi o restando in sosta oltre il tempo consentito. Perché il caos è sotto gli occhi di tutti e bisogna porre un freno. Il Campidoglio ...

Roma punta sul cohousing - arrivano i "nonni coinquilini" : Roma punta sul cohousing, arrivano i "nonni coinquilini" Abitare in convivenza, non solo fra studenti: il Campidoglio ha approvato una delibera che riorganizza il sistema delle residenzialità per anziani tramite un graduale superamento delle case di riposo tradizionali Parole chiave: ...

Roma punta sul cohousing - arrivano i 'nonni coinquilini' - : Abitare in convivenza, non solo fra studenti: il Campidoglio ha approvato una delibera che riorganizza il sistema delle residenzialità per anziani tramite un graduale superamento delle case di riposo ...

Meteo - dopo il grande caldo arrivano temporali e grandine : allerta anche a Roma : dopo il grande caldo, arrivano i temporali. Qualche rovescio ha già raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando un pò il grande caldo di ...

Allerta caldo - bollino rosso in 18 città. Ma arrivano grandine e temporali - anche a Roma - Previsioni meteo : caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore che possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ...

Diretta/ Roma Barcellona streaming video e tv - orario - probabili formazioni : come arrivano? (ICC 2018) : Diretta Roma Barcellona streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano nella notte ad Arlington(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 01:13:00 GMT)

A Roma il Municipio III si fa “Grande come una città” : arrivano le lezioni aperte negli spazi pubblici : Col titolo "Grande come una città" partono le lezioni aperte negli spazi pubblici del III Municipio della Capitale volute dall'assessore alla cultura della minigiunta capitolina, lo scrittore Christian Raimo, che dichiara: "Provare a fare una cosa del genere mi sembra un modo per fare politica oggi". Si inizia il 1 agosto con il linguista Luca Serianni che parlerà di "Lingua italiana come cittadinanza".Continua a leggere

#RomaFF13 Arrivano Scorsese - Huppert - Virzì e De Angelis : Ampio spazio sarà dedicato, come negli scorsi anni, proprio agli Incontri Ravvicinati con registi, attori e personalità del mondo dell'arte e della cultura. Fra i primi nomi annunciati, oltre ai due ...

Al II Municipio di Roma - arrivano i volontari delle scuole : I genitori e i cittadini attivi nel II Municipio da oggi possono contribuire alla riqualificazione delle scuole del territorio. E’ quanto ha stabilito martedì il Consiglio del II Municipio regolarizzando e organizzando una situazione che già si verifica spontaneamente da alcuni anni. Tinteggiatura di pareti e infissi; riparazione di porte interne, persiane o finestre; riparazioni persiane avvolgibili; sostituzione delle cinghie e molle ...

Dopo le pecore tosaerba a Roma arrivano le api antismog : Una rete di alveari dislocata in punti strategici di Roma per monitorare la qualità dell'aria. Ad illustrare la nuova iniziativa del Campidoglio è stato Edgar Meyer in rappresentanza dell'assessorato all'Ambiente presso la sede dei Carabinieri forestali di Roma insieme alla Federazione Apicoltori Italiani. Non è la prima volta che il Comune a 5 Stelle si rivolge agli animali per la cura della città in un ottica ...

Roma - dopo le pecore tosaerba arrivano le api antismog : Si chiama Progetto Apincittà e prevede di "mettere a sistema i piccoli ma numerosi allevamenti di api" presenti nella capitale per monitorare la qualità dell'aria

Roma - arrivano nuove macchine aspira-rifiuti : "Abbiamo sperimentato delle nuove macchine aspira-rifiuti totalmente elettriche . I risultati sono stati positivi: la capacità di raccolta di un singolo operatore è stata incrementata di tre volte. ...

'Vendo per 120.000 euro capitello Romano doc'. Ma arrivano i carabinieri e scoprono la truffa : 'A.A.A. vendesi antichissimo capitello d'epoca romana'. Dopo avere tentato invano di venderlo alle più note case d'asta italiane, ha provato a piazzarlo online su 'Subito.it', ma anziché attirare ...