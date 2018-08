A Roma apre uno Juventus Store Proprio davanti a quello giallorosso

Roma : Riapre l’Auditorium : Roma – Il 3 settembre Riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 settembre riprendono le molteplici attività della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Si riparte con il primo appuntamento di Jammin’, la rassegna musicale giunta alla sua XVI edizione, che dedica 5 appuntamenti (5,6,7,25 e 26 settembre) ai gruppi emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale, ma anche con ospiti ...

Roma e Inter - la sfida si sposta dal campo a Twitter : l'addio di Strootman apre la guerra tra i due club : Inter - Roma , una sfida all'ultimo tweet. Nella giornata di ieri, martedì 28 agosto, è andata in scena su Twitter una divertente battaglia a colpi di meme. A innescare la miccia è stato un video ...

Calendario Serie A terza giornata - orari partite e programmazione tv : apre Milan-Roma : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A 2018-2019: oggi passeremo in rassegna le partite della terza giornata che si aprira' il prossimo venerdì 31 agosto con l'anticipo tra Milan e Roma. Le altre partite del prossimo turno, invece, sono in programma tra sabato 1 e domenica 2 settembre e potranno essere viste in diretta su Dazn e sui canali di Sky [VIDEO]. Tutte le partite della 3^ giornata di Serie A: il Napoli affronta ...

Roma : lunedì 27 agosto 2018 riapre il centro estivo del Bioparco : lunedì 27 agosto riapre i battenti il centro estivo del Bioparco che resterà attivo fino al 14 settembre. Il centro è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30 (inclusi pranzo e merenda del pomeriggio) e si rivolge ai bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, tra leoni, elefanti, scimmie e tante altre specie, i bambini hanno la possibilità di partecipare a molteplici attività ...

Calciomercato Roma - Monchi apre al prestito di Coric e Zaniolo : Non solo Nzonzi . Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo centrocampista francese della Roma , è intervenuto anche il ds Monchi , che ha parlato con soddisfazione del mercato portato ...

Monchi da N'Zonzi e l'agente apre : 'Roma un'opzione'. Muro Milan per Suso : Dalla chiusura del mercato inglese, i giallorossi hanno riallacciato i rapporti e provano a chiudere per il centrocampista campione del mondo, che spinge per cambiare aria. A confermarlo le parole ...

Il teatro Romano di Albintimilium riapre al pubblico : La struttura, di dimensioni piuttosto limitate rispetto ad altre analoghe, ebbe vita piuttosto breve forse anche per il diminuito interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che era ...

Attacchi web e social a Mattarella : Procura Roma apre inchiesta : Roma, 6 ago., askanews, - Attentato alla libertà del presidente della Republica e offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. Queste le ipotesi di reato rubricate dalla Procura di Roma nel ...

Imperia apre al turismo dei sub con il relitto di una nave Romana : 'È un mondo da scoprire - ha affermato oggi l'assessore alla Cultura del Comune di Imperia, Marcella Roggero, alla presentazione dell'iniziativa - ed anche un modo di valorizzare il territorio: non ...

Roma - incredibile a Monteverde : un boato scuote il quartiere - si apre una voragine ed “esplode” un altissimo “Geyser” [FOTO e VIDEO] : Risveglio di paura stamattina all’alba, intorno alle 06:00, per centinaia di residenti di Roma, nel quartiere Monteverde, dove un forte boato ha preceduto il crollo di un tratto di asfalto e l’esplosione di un altissimo getto d’acqua molto potente, che ha raggiunto il secondo piano di una palazzina allagando i balconi di alcuni appartamenti come neanche durante un nubifragio… La voragine ha inghiottito parzialmente ...