A luglio la disoccupazione cala al 10 | 4% | ma diminuiscono i contratti stabili e aumentano

Disoccupazione in calo a luglio. Continuano a crescere i lavoratori a termine : Teleborsa, - A luglio, seppure in misura più contenuta rispetto a giugno, si stima ancora una flessione dell'occupazione. In termini sia congiunturali sia tendenziali - spiega l'Istat - si rileva un ...

Lavoro - Istat : disoccupazione luglio cala al 10 - 4%. Giovani 30 - 8% : Roma, 31 ago., askanews, - A luglio il tasso di disoccupazione scende al 10,4%, -0,4 punti percentuali su base mensile,. Diminuisce anche quello Giovanile che si attesta al 30,8%, -1,0 punti,. E' ...

Disoccupazione in calo a luglio. Continuano a crescere i lavoratori a termine : A luglio, seppure in misura più contenuta rispetto a giugno, si stima ancora una flessione dell'occupazione. In termini sia congiunturali sia tendenziali - spiega l'Istat - si rileva un calo dell'...

Istat - la disoccupazione cala al 10 - 4% a luglio : A luglio si conferma il calo degli occupati: la stima comunicata dall'Istat registra una nuova lieve flessione , -0,1% su base mensile, pari a -28 mila unità, . Il tasso di occupazione rimane stabile ...

Giappone - disoccupazione in leggero aumento a luglio : Teleborsa, - In leggero aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a luglio il tasso di disoccupazione è salito al ...

Disoccupazione - a luglio tasso giù al 10 - 4% e quella giovanile cala di un punto a 30 - 8%. Ma aumentano gli inattivi : Disoccupazione in calo, sia per i giovani sia se si guarda al tasso generale. Ma diminuiscono anche gli occupati. Questo perché, come risulta dalle stime Istat sul mese di luglio, aumentano gli inattivi, cioè le persone che hanno smesso di cercare un posto. L’istituto di statistica ha rilevato, nel dettaglio, che a luglio il tasso di Disoccupazione generale è sceso al 10,4%, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, tornando ...

Istat : disoccupazione scende al 10 - 4% a luglio : A luglio scende di 113 mila unità il numero di persone in cerca di occupazione, -4,0%, e il tasso di disoccupazione scende al 10,4%, -0,4 punti percentuali su base mensile,. Lo comunica l'Istat che ...

Giappone - disoccupazione in leggero aumento a luglio : In leggero aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a luglio il tasso di disoccupazione è salito al 2,5% , ...

Cassa Integrazione in calo a luglio. A giugno - salgono le domande di disoccupazione : Teleborsa, - Nel mese di luglio 2018 il numero di ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 14,5 milioni, in diminuzione del 57,4 rispetto allo stesso mese del 2017, 34,1 ...

Cassa Integrazione in calo a luglio. A giugno - salgono le domande di disoccupazione : Nel mese di luglio 2018 il numero di ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 14,5 milioni, in diminuzione del 57,4 rispetto allo stesso mese del 2017, 34,1 milioni,. Lo ...

Disoccupazione in luglio stabile al 2 - 4% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : disoccupazione scende al 3 - 9 per cento - a luglio + 157mila posti di lavoro : Per 94 mesi consecutivi l'economia statunitense continua a registrare un aumento di posti di lavoro, un segno del momento economico particolarmente positivo degli Stati Uniti. Il tasso di ...

Stati Uniti - tasso disoccupazione luglio al 3 - 9% : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a luglio nonostante il calo del tasso di disoccupazione. Nel mese in esame sono state aperte 157 mila buste paga nel settori non

Stati Uniti - tasso disoccupazione luglio al 3 - 9% : Teleborsa, - L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a luglio nonostante il calo del tasso di disoccupazione. Nel mese in esame sono state aperte 157 mila buste paga nel settori non agricoli , ...