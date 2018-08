A luglio giù gli occupati | si dimezzano i contratti a termine

Disoccupazione - a luglio tasso giù al 10 - 4% e quella giovanile cala di un punto a 30 - 8%. Ma aumentano gli inattivi : Disoccupazione in calo, sia per i giovani sia se si guarda al tasso generale. Ma diminuiscono anche gli occupati. Questo perché, come risulta dalle stime Istat sul mese di luglio, aumentano gli inattivi, cioè le persone che hanno smesso di cercare un posto. L’istituto di statistica ha rilevato, nel dettaglio, che a luglio il tasso di Disoccupazione generale è sceso al 10,4%, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, tornando ...

Cassa Integrazione in calo a luglio. A giugno - salgono le domande di disoccupazione : Nel mese di luglio 2018 il numero di ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 14,5 milioni, in diminuzione del 57,4 rispetto allo stesso mese del 2017, 34,1 milioni,. Lo ...

70ª Stagione Lirica dell'Ente luglio Musicale Trapanese : Aida di Giuseppe Verdi : Gli insegnanti della scuola pubblica possono acquistare i biglietti per gli spettacoli del Luglio Musicale utilizzando i bonus del governo. Per tutte le info: https://cartadeldocente.istruzione.it/. *...

Migranti - Amnesty : “Italia - Malta e Ue complici di morti e violenze in Libia. 721 vittime in mare solo tra giugno e luglio” : Ventisette pagine, come atto d’accusa all’Italia e a tutta l’Europa. Colpevole per il numero di persone che continuano a perdere la vita nel Mediterraneo e per quelle che sono state rimandate in Libia, nei centri di detenzione che non sono altro che lager. Nel rapporto ‘Tra il diavolo e il mare blu profondo. I fallimenti dell’Europa su rifugiati e Migranti nel Mediterraneo centrale’ Amnesty International fa il bilancio delle drammatiche ...

Immigrazione : Unhcr - 1.500 morti nel Mediterraneo - 850 solo a giugno e luglio : ... circa 850 sono morti o risultano dispersi nei mesi di giugno e luglio, rendendo il Mare Nostrum la via marittima più mortale al mondo. Lo ferisce oggi l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i ...

BATTITI LIVE 2018 - OSTUNI / Cantanti e diretta 28 luglio : Giusy Ferreri e Takagi & Ketra - la hit dell'estate : BATTITI LIVE 2018, la prima tappa da OSTUNI in onda oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata su Italia 1: diretta e Cantanti. Sul palco Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Palermo 30 giugno 2018 : Convegno sulla riforma del terzo settore organizzato dall´ANASluglioluglio : Si è svolto il 30 luglio alle ore 14:30 nei locali di via Hudson secondo il programma previsto dalla tabella dei lavori, il Convegno organizzato dall´Associazione nazionale di azione sociale Anas. Al ...

IL RITORNO DI RINGO/ Su Iris il film con Giuliano Gemma (oggi - 31 luglio 2018) : Il RITORNO di RINGO, il film d'azione in onda su Iris oggi, martedì 31 luglio 2018. Nel cast: Giuliano Gemma e Fernando Sancho, alla regia Duccio Tessari. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Poldark/ Anticipazioni 29 luglio 2018 : il dottor Dwight Enys giunge in Cornovaglia - Warleggan all'attacco : Poldark, Anticipazioni del 29 luglio 2018, in prima tv su Canale 5. Ross viene messo a capo della cooperativa ed affronta George Warleggan ad una festa.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:38:00 GMT)

Scaletta e ultimi biglietti per Nek Max Renga a Cagliari il 27 luglio - ultima tappa del tour congiunto : Si conclude in Sardegna con la tappa di Nek Max Renga a Cagliari il lungo tour dei tre artisti che hanno voluto provare a mettere insieme le forze per dare vita a qualcosa di molto particolare e mai provato singolarmente. La scommessa sembra riuscita. Dopo il grande successo della prima sessione del tour, Nek, Max Pezzali e Francesco Renga sono tornati sul palco per una nuova serie di concerti che hanno inaugurato dal Collisioni Festival di ...

GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI/ Su Canale 20 il film con Steven Seagal (oggi - 26 luglio 2018) : GIUSTIZIA a TUTTI i COSTI, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 26 luglio 2018. Nel cast: Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:05:00 GMT)

MUSIC TALENT 2018 - IL FESTIVAL CANORO A SAN GIUSEPPE JATO SABATO 28 luglio : L'evento, organizzato dall'associazione "New time Spettacoli" di FrancoTerrasi, sarà presentato dalla giornalista e speaker di Radio Tivù Azzurra Anna Cane. Piccole e grandi voci ancora una volta si ...

UNA PISTOLA PER RINGO/ Su Iris il film con Giuliano Gemma (oggi - 24 luglio 2018) : Una PISTOLA per RINGO, il film in onda su Iris oggi, martedì 24 luglio 2018. Nel cast: Giuliano Gemma, Fernando Sancho, alla regia Duccio Tessari. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:40:00 GMT)