A Confindustria non piacciono le nazionalizzazioni

A Confindustria non piacciono le privatizzazioni : 'Chiedo che si esca dalla pregiudiziale che pubblico voglia dire purezza e privato ipernegatività': così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in un'intervista alla Stampa ha invitato a non ...

ILVA - DI MAIO : “DELITTO PERFETTO - MA GARA NON NULLA”/ Ultime notizie - Confindustria Taranto : “Siamo stufi” : ILVA, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di MAIO: "Forti criticità, ma la GARA non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:27:00 GMT)

Il presidente di Confindustria : "Il governo? Siamo delusi e amareggiati. Il decreto dignità non aumenterà l'occupazione" : "Ci sentiamo delusi nel merito e amareggiati nel metodo". Usa queste parole Vincenzo Bocca, il presidente di Confindustria, per descrivere le sensazioni degli industriali italiani nei confronti del governo gialloverde. "Il decreto dignità aumenta il costo del lavoro e non aumenterà l'occupazione", ha affermato in un'intervista al Messaggero."Troviamo davvero ingenerose, al limite della volgarità, le parole di alcuni ...

Il Paese si sta fermando. I numeri di Confindustria e i segnali da non sottovalutare : Non che nel resto del mondo vada granché meglio. Il Pil globale, secondo Confindustria, cresce a buoni ritmi ma con segni di rallentamento in alcuni Paesi e rischi al ribasso in aumento legati ...

Se nemmeno Confindustria è d'accordo - vuol dire che Di Maio non ne azzecca una : Si sa, la Confindustria è un’associazione lobbistica. Nel senso buono del termine, quello anglosassone: fa gli interessi dei suoi iscritti. E Confindustria di imprese iscritte ne ha tante, soprattutto nel nord produttivo. Chiede a chi ci governa una sola cosa: lasciateci lavorare. Ma in più la Confi

Boccia - Confindustria - : 'Per Alitalia non paghino i cittadini' : Sul piano dell'esecutivo perché il 51% del capitale di Alitalia resti in mano italiana, interviene il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "Dovremmo evitare di pubblicizzare le perdite e ...

Decreto dignità - Di Maio non sorride : Confindustria boccia la misura - stime peggiori di quelle dell'Inps : Altro duro attacco ricevuto da Di Maio sul Decreto dignità da parte di Confindustria. Marcella Panucci, direttore generale dell'associazione degli industriali italiani, presente oggi in audizioni ...

Di Maio non ha dato dignità a Confindustria. La versione di Caroli - Luiss - : Lo spiega, per esempio, a Formiche.net Matteo Giuliano Caroli , docente di economia e gestione delle imprese internazionali alla facoltà di Economia dell'Università Luiss. 'Devo dire che una delle ...

'Non rompiamo con le imprese' - la mediazione di Conte e Giorgetti dopo lo strappo con Confindustria : Lo scontro tra Luigi Di Maio e Confindustria non è finito lì, con le critiche al decreto dignità del direttore generale Marcella Panucci e la furiosa reazione di Luigi Di Maio. Nel pomeriggio da viale ...

Decreto Dignità - Di Maio scarica Confindustria : ‘Non possiamo più fidarci’ : Il Decreto Dignita' [VIDEO] del governo Conte, voluto fortissimamente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, è sbarcato da poche ore in parlamento. L’iter per la sua definitiva conversione in legge dello Stato è iniziato questa mattina con l’audizione, davanti alle commissioni Lavoro e Finanze della Camera, del direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci. Gli Industriali, o i ‘padroni’ come ancora li chiama ...

Dl Dignità - Conte : Confindustria non tema : 21.30 "Confindustria fa la sua parte, ma secondo me fraintende. A leggere con attenzione il decreto Dignità si accorgerà che non ha nulla da temere". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte secondo il quale "se si dovessero usare toni allarmistici sarebbe assolutamente improprio".

Il Dl Dignità non piace a Confindustria : Regole 'poco chiare e punitive' in materia di delocalizzazioni, un quadro normativo che diventa 'incerto e imprevedibile' e - con la stretta sui contratti a termine - un effetto sull'occupazione ...

Decreto dignità - Di Maio contro Confindustria : “Fanno terrorismo psicologico - non possiamo fidarci” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio attacca Confindustria dopo le critiche mosse dal direttore generale degli industriali sul Decreto dignità, fortemente voluto proprio dal vicepresidente del Consiglio. "Non possiamo più fidarci di chi tenta di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiare", afferma Di Maio.Continua a leggere

Dl Dignità - Boccia (Confindustria) : “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. Previsione Inps? Mi pare eccessiva” : “Condividiamo i fini, non le modalità. Ridurre la durata massima dei contratti a termine potrebbe favorire il turnover delle persone”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, parlando del del Dignità nel corso di un faccia a faccia con il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio a Bersaglio mobile, su La7 L'articolo Dl Dignità, Boccia (Confindustria): “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. ...