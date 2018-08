A Brindisi tre giorni di festa patronale | bancarelle e spettacoli per tutti i gusti

Terremoto oggi in Grecia : scossa M 5.2 sentita in Puglia/ Ultime notizie INGV - tremano anche Lecce e Brindisi : Terremoto in Grecia, scossa M 5.2 sentita anche in Puglia e in ALbania: Ultime notizie e dati INGV in tempo reale. Trema il Salento, segnalazioni da Lecce a Brindisi(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Brindisi.SONO TRE I SUPER BRAVI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO : È stato tenuto conto anche dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro, tanto importante per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Un esame innovativo, in cui i ragazzi hanno potuto evidenziare ...

Brindisi - droga in mare : oltre 50 kg di marijuana ritrovati tra Specchiolla e Diana Marina : Spaccio di stupefacenti nel Brindisino, non è una novità. Questa volte sono coinvolte le marine a nord del capoluogo, in particolare Specchiolla, in agro di Carovigno, fino a Diana Marina nell'ostunese. Un tratto di costa che ormai sempre più spesso viene preso di mira dai trafficanti. Nella circostanza, però, non c'è stato un blitz antidroga programmato. Gli involucri infatti galleggiavano in mare e sono stati notati da alcuni bagnanti che ...

Terremoto in Adriatico : paura in Puglia - tremano anche a Brindisi e Lecce : paura pochi minuti fa in Adriatico: una forte scossa di Terremoto ha colpito l?Albania, precisamente alle 11:01 di stamattina. La scossa è stata di magnitudo 4.9 e s?è...

Bari - PISICCHIO E CAPONE SU PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO DI STREET ART A Brindisi : "Questo progetto è entusiasmante – afferma l'assessore CAPONE - perché qui nella sede del Museo Ribezzo l'antico, il prezioso e la periferia siglano un patto, il patto di un'economia sana che si deve ...