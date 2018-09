8 Circuit Studios annuncia Project Genesis

gamerbrain

: 8 Circuit Studios svela Project Genesis – Deep Space Survival Game Sfruttando un universo virtuale persistente… - TWGEEKIT : 8 Circuit Studios svela Project Genesis – Deep Space Survival Game Sfruttando un universo virtuale persistente… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) 8ufficialmente lo sviluppo di, condividendo non solo i primi dettagli ma anche un Gameplay Trailer che vi riportiamo di seguito.: Primi dettagli e Gameplay Trailerci porta nello spazio tra esplorazioni e scontri a fuoco in prima persona con l’arsenale in dotazione, proponendosi come un FPS galattico e reattivo. Al termine di ogni battaglia il vincitore riceverà esperienza, armi, munizioni e crediti da spendere in gioco per potenziarsi o migliorare la nave. Il team di sviluppo ha espresso il desiderio di realizzare altri giochi ambientati nel medesimo universo, nei quali i giocatori potranno portare con se i propri personaggi, rappresentati da Intelligenze Artificiali da guerra oltre che le navi. Non sappiamo quando sarà disponibile il primo titolo, nel frattempo vi riportiamo di ...