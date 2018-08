100 volte Dybala | numeri da campione al servizio di CR7

Negli abissi degli oceani 100 volte più vita che in superficie : Gli abissi degli oceani sono ricchissimi di vita, fino a cento volte più che in superficie. E’ questa la prima indicazione del progetto americano Ocean Twilight Zone (Otz), costato 35 milioni di dollari e che per sei anni ha scandagliato la cosiddetta ‘zona crepuscolare’ degli oceani, alla profondità compresa fra 200 e 1.000 metri. Guidato dalla Woods Hole Oceanographic Institution (Whoi), il progetto di ricerca ha completato ...

De Laurentiis : “Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo - magari averlo a Napoli” : Dalla conferenza stampa pre-inizio stagione del Bari, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del Napoli In vista dell’inizio della nuova stagione di Serie D, che vedrà protagonista anche il suo Bari, in conferenza stampa ha parlato Aurelio De Laurentiis. Diversi gli argomenti trattati dall’imprenditore romano, che tra le altre cose ha parlato anche di Napoli. Si inizia però con il Bari, con Luigi De Laurentiis che vestirà i panni di presidente: ...

De Laurentiis attacca : “Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo” : "Avessimo noi un primo cittadino così a Napoli", ha detto De Laurentiis: continua lo scontro con il Comune di Napoli anche per lo stadio. L'articolo De Laurentiis attacca: “Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Crolla il ponte Morandi sull'A10 a Genova. «Struttura giù per 100 metri». Dieci auto coinvolte : Tragedia sull'autostrada A10 a Genova. Un crollo ha interessato il ponte Morandi nei pressi del capoluogo ligure. Potrebbero esserci auto coinvolte. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze...

