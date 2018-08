«Zona rossa “corretta” per le imprese» Autostrade illustra piano abbattimento

Autostrade versa più di 2 milioni di aiuti a famiglie Zona rossa. Ora è il turno delle imprese : Teleborsa, - Autostrade per l'Italia ha versato oltre 2 milioni di euro di aiuti a più di 200 famiglie residenti nella cosiddetta "zona Rossa" a Genova , dove alla vigilia di Ferragosto è crollato il ...

GENOVA - PIANO AUTOSTRADE DEMOLIZIONE PONTE MORANDI/ Ok a Renzo Piano : Sindaco "Zona rossa ridotta" : PONTE GENOVA, AUTOSTRADE presenta Piano DEMOLIZIONE: Fincantieri c'è, Renzo Piano ricostruisce. Ultime notizie, Sindaco Bucci 'zona rossa ridotta'.

Ponte Morandi : Autostrade - iniziato rimborso rate mutui abitanti Zona rossa : Roma, 30 ago. (AdnKronos) - Dopo i contributi versati per le primissime necessità alle famiglie costrette a lasciare la propria abitazione per il crollo del viadotto Polcevera e i primi interventi a favore di commercianti, artigiani e imprenditori che svolgono la propria attività nella zona rossa, A

Genova - crollo ponte Morandi : nuova ordinanza - modifiche della Zona rossa : Una nuova ordinanza è stata firmata dal sindaco di Genova: apporta correzioni nella definizione della zona rossa, l’area interdetta e inagibile sottostante i due tronconi del ponte Morandi rimasti in piedi dopo il crollo del 14 agosto. Le modifiche introdotte consentono il rientro del personale di alcune aziende e a escludere un civico di corso Perrone erroneamente inserito in zona rossa. L'articolo Genova, crollo ponte Morandi: nuova ...

Genova - sindaco : corretta la Zona rossa : 12.02 "Ho firmato un'ordinanza per correggere la zona rossa per permettere a alcune imprese di riprendere il lavoro". Lo ha detto il sindaco Bucci lasciano una riunione in Regione. "Abbiamo una commissione tecnica che è un interlocutore con il quale possiamo confrontarci per arrivare all'obiettivo". "Vogliamo far riprendere il lavoro e consentire agli sfollati di rientrare, almeno qualche ora, nelle case per riprendere le proprie cose. Non ho ...

Genova - Intesa cancella i mutui delle case inagibili/ Prima buona notizia per gli abitanti della Zona rossa : Genova, Intesa cancella i mutui delle case inagibili. Prima buona notizia per tutti gli abitanti della cosiddetta zona rossa, quella al di sotto del vecchio ponte Morandi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Ponte Morandi : Intesa Sp cancella mutui in Zona rossa - 50 mln per ricostruzione : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che devono pagare un finanziamento per un immobile sito nella 'zona rossa' del Ponte Morandi di Genova, che verrà dichiarato inagibile e non più abitabile

Crollo ponte Morandi a Genova : ridimensionata la Zona rossa : Firmata ieri sera la nuova ordinanza che ridimensiona la zona rossa sotto ponte Morandi a Genova: di conseguenza tornano agibili aree dello stabilimento Ansaldo Energia, che si trovano sotto il moncone ovest del viadotto. Nell’ordinanza sono stati previsti lavori di pannellatura della palazzina uffici sul lato sud, con impalcature alla struttura, e l’inibizione dell’ingresso sud dello stabilimento. Sul fronte viabilità ...

Crollo Ponte Morandi - allerta meteo su Genova : “Per ora non si amplia la Zona rossa” : “Continuano le operazioni di rimozione dall’alveo fino alle 20 di questa sera quando poi sarà sgombrato per ragioni di sicurezza. Non c’è revisione della zona rossa che è già sufficientemente ampia in assenza di persone per eventuali crolli o cedimenti”. Lo ha spiegato il presidente di Regione Liguria e commissario delegato all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti oggi nel punto stampa nel quale sono state ...