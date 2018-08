Yale annuncia ad IFA 2018 l’integrazione tra le serrature smart e le Philips Hue

Farside : il battle roYale sviluppato da Dark Horse Game Studio è stato annunciato per PS4 : Durante la conferenza stampa di PlayStation China a Shanghai, Sony e Perfect World Entertainment hanno annunciato il porting PS4 di Farside.Come segnala Dualshockers, Farside è stato originariamente annunciato come un gioco battle royale per mobile ma, a quanto pare, è in arrivo anche per PS4, anche se non sappiamo se verrà lanciato in occidente o resterà confinato al mercato cinese.Probabilmente avrete molta familiarità con i meccanismi del ...