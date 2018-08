Xiaomi Mi Mix 3 come Oppo Find X con fotocamere a comparsa? L’immagine dal vivo

Xiaomi Mi MIX 2S : aggiornamento Android 9 Pie con patch di settembre : Lo Xiaiomi Mi MIX 2S è uno dei pochi dispositivi che è entrato a far parte del programma beta di Android 9 Pie, ovviamente dopo quelli di Google privilegiati dal marchio stesso.L’azienda ha invitato tutti i beta tester a provare la MIUI 10, basata su Android 9 Pie, già da inizio mese e dopo una revisione approfondita delle prime problematiche relative alla stabilità del sistema operativo, ha rilasciato una versione contenente già le patch ...

Foto reale Xiaomi Mi Mix 3 che mostra la Fotocamera a scomparsa : Lo Xiaomi Mi Mix 3 compare in una prima Foto da vivo semi ufficiale pubblicata su Twitter. Borderless estremo, Fotocamera a scomparsa e design tutto nuovo Foto reale dello Xiaomi Mi Mix 3 Proprio in pieno IFA 2018 di Berlino, Xiaomi svela in pratica il design del nuovo Mi Mix 3, e proprio per contrastare […]

Foto reale Xiaomi Mi Mix 3 che mostra la Fotocamera a scomparsa : Lo Xiaomi Mi Mix 3 compare in una prima Foto da vivo semi ufficiale pubblicata su Twitter. Borderless estremo, Fotocamera a scomparsa e design tutto nuovo Foto reale dello Xiaomi Mi Mix 3 Proprio in pieno IFA 2018 di Berlino, Xiaomi svela in pratica il design del nuovo Mi Mix 3, e proprio per contrastare […]

MIUI 10 China Stabile arriva su altri smartphone Xiaomi - tra cui Xiaomi Mi MIX : Xiaomi continua a rilasciare la versione cinese Stabile di MIUI 10 per i propri smartphone. Oggi tocca a Redmi Y2/S2, Mi 5 e Mi MIX. L'articolo MIUI 10 China Stabile arriva su altri smartphone Xiaomi, tra cui Xiaomi Mi MIX proviene da TuttoAndroid.

Svelato il design di Xiaomi Mi MIX 3 - che arriverà a ottobre : È Lin Bin, presidente di Xiaomi, a svelare il design di Xiaomi Mi MIX 3, che riprende una soluzione vista su OPPO Find X e su Honor Magic 2. L'articolo Svelato il design di Xiaomi Mi MIX 3, che arriverà a ottobre proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di settembre nella ROM con Android 9 Pie : Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di sicurezza di settembre nella ROM basata su Android 9 Pie, attualmente in fase di test. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di settembre nella ROM con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Stabile (Cina) arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2 - Mi 8 SE - Redmi Note 5 e Mi Note 3 : Dopo Xiaomi Mi 6, anche Xiaomi Mi 8 SE e Xiaomi Mi MIX 2 iniziano a ricevere la versione Stabile di MIUI 10, ovviamente nella versione cinese. L'articolo MIUI 10 Stabile (Cina) arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2, Mi 8 SE, Redmi Note 5 e Mi Note 3 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 27 agosto : Huawei P20 - Huawei Mate 10 Lite - Xiaomi Mi Mix 2 e tanti altri ancora : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Huawei P20, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Xiaomi Mi Mix 2 e Sony Xperia XZ2 Compact. Metterete mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 agosto: Huawei P20, Huawei Mate 10 Lite, Xiaomi Mi Mix 2 e tanti altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera è installabile senza root su Xiaomi Mi 8 - Mi MIX 2s e POCO F1 : Non c'è bisogno del root e dello sblocco del bootloader per avvalersi dei porting di Google Fotocamera su diversi smartphone Xiaomi. I dispositivi in questione sono Xiaomi Mi MIX 2s, POCO F1 e la famiglia degli Xiaomi Mi 8, esulati da tutto ciò per i SoC Qualcomm che montano: lo Snapdragon 710 e lo Snapdragon 845. L'articolo Google Fotocamera è installabile senza root su Xiaomi Mi 8, Mi MIX 2s e POCO F1 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in nuovi render a confronto : Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in un breve confronto estetico basato sulle ultime informazioni trapelate: ecco gli ultimi render non ufficiali, che mostrano le differenti scelte di design. L'articolo Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in nuovi render a confronto proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto : Moto Z2 Play - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi Mix 2 - Samsung Galaxy S9 Plus e non solo : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2 e Nokia 7 Plus. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto: Moto Z2 Play, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2, Samsung Galaxy S9 Plus e non solo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 forse svelato da alcune “foto reali” con parecchie novità : Cambiamenti in vista per il design del prossimo flagship di Xiaomi. Come indicano alcune presunte foto reali il nuovo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe sfoggiare un design tutto nuovo con parecchie novità estetiche interessanti che lo differenzierebbero parecchio rispetto alla tradizione della serie. Una doppia fotocamera posteriore centrale, un sensore per le impronte nel display e una fotocamera a scomparsa sarebbero le principali ipotesi. L'articolo ...

Xiaomi Mi MIX 2s verde smeraldo è ufficiale : Xiaomi ha ufficializzato oggi, 10 agosto 2018, una nuova versione speciale di Xiaomi Mi MIX 2s. Senza nessuna novità hardware e software, il nuovo sta tutto nella inedita colorazione verde smeraldo che prende spunto direttamente dai murales cinesi presenti nei paraggi di Dunhuang, città cinese sita sulla Via della Seta. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2s verde smeraldo è ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 e Mi MIX 2S : presto potrebbero arrivare nuove varianti : Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi MIX 2S potrebbero presto arrivare in nuove varianti, con un upgrade della RAM per il primo ed una nuova colorazione per il secondo. L'articolo Xiaomi Mi 8 e Mi MIX 2S: presto potrebbero arrivare nuove varianti proviene da TuttoAndroid.