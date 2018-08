Xbox | Microsoft presenta il controller Elite nella versione White Special

Microsoft annuncia l’Xbox All Access per gli Stati Uniti : La Super Offerta tutto incluso : Microsoft ha ufficialmente annunciato una nuova e interessante iniziativa riservata per ora agli Stati Uniti, si tratta dell’Xbox All Access, a seguire tutti i dettagli. Microsoft annuncia il servizio tutto incluso Il nuovo servizio Xbox All Access tutto incluso di Microsoft, permette ai consumatori di portarsi a casa una Xbox One S o Xbox One X con l’abbonamento al Game Pass pagando 22 o 35 dollari al mese a seconda ...

Microsoft svela la nuova colorazione bianca per l'Xbox Elite Controller : Microsoft introduce oggi una nuova versione del suo popolare Controller Xbox Elite. Mentre molti speravano in un Controller di seconda generazione, rumoreggiato in passato, Microsoft svela il suo Controller Xbox Elite con la nuova colorazione bianca che si abbina alle colorazioni di Xbox One S e Xbox One X.Come segnala The Verge, il Controller aggiornato, precedentemente conosciuto con il nome in codice Washburn, stranamente non includerà il ...

Microsoft : archiviato il progetto di un visore VR per Xbox : A quanto sappiamo Microsoft non si è mai mostrata interessante nel realizzare un visore per la realtà virtuale dedicato alla sua console Xbox One, ma come riporta Engadget in fondo un progetto c'è stato, anche se non è giunto a buon fine.Ci sarebbe stato infatti un progetto per un VR headset per Xbox One in fase di sviluppo, ma il tutto è sfumato in un nulla di fatto per mancanza della tecnologia adatta. Secondo fonti interne a Microsoft, la ...

Microsoft stava lavorando ad un visore VR per Xbox ma ha deciso di annullarlo : Se con Windows Mixed Reality Microsoft ha abbracciato pienamente la realtà virtuale, per quanto concerne le console Xbox One rimane il vuoto assoluto. Quella tra VR e Xbox è una questione discussa da anni ed è evidente che Microsoft ha cambiato idea almeno una volta. Inizialmente, infatti, la compagnia era favorevole tanto è vero che aveva pubblicizzato la One X come realizzato appositamente per la realtà virtuale per poi dichiarare recentemente ...

Microsoft al lavoro su Washburn - un nuovo accessorio per Xbox : Microsoft sarebbe al lavoro su un nuovo accessorio in arrivo per Xbox, riporta TheVerge.Per il momento si conoscono pochissime cose su questa nuova periferica, tra cui il nome in codice "Washburn". Il suo annuncio sarebbe dovuto arrivare in occasione della Gamescom 2018, ma a quanto pare Microsoft ha preferito non svelarla durante la fiera per cui non rimangono che speculazioni al riguardo. Secondo voci di corridoio la nuova periferica avrà un ...

L'obiettivo di Microsoft per la prossima generazione di Xbox : mettere i fan al primo posto : Questa generazione di hardware sta iniziando il percorso graduale verso il tramonto e ci sono già molte voci sulla prossima grande console di Microsoft, con nomi in codice come "Scarlett" che appaiono in rete da qualche tempo.Alla Gamescom 2018, DualShockers ha chiesto al General Manager di Xbox Games Marketing Aaron Greenberg, quali sono i più grandi insegnamenti ricevuti da questa generazione che saranno riportati nella prossima."Penso che la ...

Microsoft : Tutti gli annunci dalla Gamescom 2018 per Xbox One : Xbox, da sempre in prima linea all’interno dei maggiori eventi internazionali, occasioni uniche per stabilire un rapporto più diretto con i fan di tutto il mondo, a Gamescom ospita all’interno del proprio booth una selezione esclusiva e diversificata di videogame, con ben 25 titoli giocabili a disposizione dei gamer. Tutte le novità in arrivo su Xbox One dalla Gamescom 2018 Dai frenetici action game agli adrenalinici ...

Gamescom 2018 : alle 16 : 30 seguite in diretta Inside Xbox di Microsoft : Dopo la cerimonia di apertura che è stata caratterizzata da alcuni annunci ma che non ha di certo lasciato a bocca aperta, molti videogiocatori e fan di Microsoft sperano in novità importanti nel corso della puntata di Inside Xbox organizzata in occasione della Gamescom 2018.L'appuntamento è fissato alle 16:30 ore italiane di oggi pomeriggio con un evento che sarà visibile attraverso il canale YouTube di Xbox o attraverso il canale Twitch ...

Microsoft annuncia due nuove colorazioni per i controller Xbox One : "Phantom Black" e "Grey Blue" : A quanto pare il focus di Microsoft sui controller Xbox One è destinato a continuare, dopo il controller Elite ad alcune delle recenti edizioni speciali più fantasiose, altre due edizioni del pad si aggiungono alla lista.Come segnala Gamingbolt, Microsoft ha da poco annunciato due nuove colorazioni: Phantom Black, che presenta un controller letteralmente tutto nero con la parte anteriore traslucida, grazie alla quale si può intravedere l'interno ...

Xbox Scarlet - come sarà la prossima console Microsoft? : ... a lungo rumoreggiato e molto atteso dalla community, anche se non dovesse essere il famoso reboot del gioco fantasy della ex Lionhead, è sicuro che sia un RPG a mondo aperto. Undead Labs continuerà ...

Xbox One : No Man’s Sky disponibile sul Microsoft Store : L’ex titolo esclusivo action-adventure targato PlayStation 4, No Mans’s Sky, è finalmente disponibile all’acquisto sul Microsoft Store per Xbox One, Xbox One S e, con il supporto al 4K nativo, per Xbox One X. Descrizione No Man’s Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Esplora un’intera galassia, conosci pianeti e forme di vita diverse e fai fronte ai pericoli che ...

Microsoft potrebbe lanciare due Xbox : una basata sull’hardware e un’altra sul cloud di Azure : All’E3 2018 di Los Angeles, Phil Spencer, il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, confermò l’inizio dei lavori per la prossima generazione di console e poco dopo Thurrott.com svelò la presunta data di lancio ovvero 2020. Adesso, sempre Thurrott.com, pubblica un articolo scritto da Brad Sams, un noto giornalista e leaker del mondo Microsoft, che analizzando i vari documenti e rumor interni ha scoperto delle nuove e ...

Due nuove console da Microsoft - una solo streaming oltre a Xbox Scarlet? : Xbox Scarlett e una console solo streaming rientrano tra i progetti futuri di Microsoft. Dalle ultime indiscrezioni trapelate sembra proprio che Microsoft starebbe lavorando a ben due console per la prossima next-gen. oltre a Xbox Scarlett potrebbe arrivare anche una nuova console più economica pensata solo per i giochi in streaming. Già da diverso tempo si parlava di questa possibilità, ma adesso sembra quasi sicuro che Xbox Scarlett non sarà ...

Nuova Xbox : Microsoft lavora su 2 console next-gen/ Ecco Scarlett - prevista una versione solo per lo streaming : Nuova Xbox: Microsoft lavora su 2 console next-gen. Ecco Scarlett, prevista una versione solo per il gioco via streaming e una in versione classica: tutte le novità(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:49:00 GMT)