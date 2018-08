Xbox Game Pass | per settembre in arrivo Quantum Break | Halo | The Master Chief Collection

Xbox All Access : console e abbonamento #Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold tutto insieme : Dopo i primi rumors che giravano ormai da qualche giorno, Microsoft ha confermato Xbox All Access per il mercato americano, inizialmente. Questo nuovo servizio permetterà agli utenti di avere una console Xbox One S o Xbox One X, insieme ad un abbonamento Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold, attraverso il paGamento di una quota mensile omni comprensiva senza bisogno di pagare alcun anticipo. Si tratta di un abbonamento simile a quello che si può ...

Xbox All Access : l’abbonamento che promette Live Gold + Game Pass + Xbox One S a 22$ al mese : [Aggiornamento1 28/08/2018] Come previsto da Windows Central, quest’oggi è stato ufficializzato Xbox All Access per tutti i Gamer statunitensi. Microsoft tiene comunque a precisare che attualmente si tratta di un abbonamento a tempo limitato e che per essere sottoscritto i videogiocatori devono obbligatoriamente recarsi allo store fisico più vicino. Articolo originale, La nuova strategia, in termini di profitti, adottata da ...

Xbox All Access è realtà : ecco tutti i dettagli del servizio che include console - Xbox Live e Xbox Game Pass : Solo qualche minuto fa, attraverso il suo blog ufficiale, Microsoft ha confermato i leak circolati la scorsa settimana presentando ufficialmente l'Xbox All Access, un nuovo servizio che a fronte di un canone mensile permetterà di ricevere una Xbox One S o Xbox One X con Game Pass e abbonamento Gold.Come riporta Venture Beat, l'Xbox All Access potrà essere sottoscritto impegnandosi a pagare 24 rate mensili, ricevendo in cambio una console a ...

"Xbox Game Pass non sostituirà il classico acquisto dei singoli giochi" : Se c'è un ambito in cui Microsoft sta indubbiamente lavorando in maniera più interessante rispetto alla concorrenza è sicuramente quello dei servizi. Che ci sia o meno il lancio di Xbox All Access, il solo debutto di Xbox Game Pass rappresenta un'interessante evoluzione del modo di videogiocare e di "acquistare videogiochi".Il servizio in abbonamento che per una cifra mensile permette di accedere a un ampio catalogo di titoli non convince però ...

Forza Horizon 4 : un video gameplay tratto dalla versione Xbox One X mostra tutte le stagioni : Forza Horizon 4 è stato tra i protagonisti della Gamescom 2018 con una demo giocabile e Dualshockers ha avuto l'occasione di testare con mano l'atteso gioco.La demo, come potete vedere più in basso, è stata breve ma piuttosto intensa e mostra tutte e quattro le stagioni, inclusi vari tipi di superficie da gara, come sporcizia e neve.Le vetture sembrano estremamente maneggevoli e il gioco, in generale, si presenta piuttosto bene. Infine, il video ...

Xbox One X - Xbox Live e Xbox Game Pass a $35 al mese? Ecco Xbox All Access : Immaginate un contratto che per una certa cifra da pagare ogni mese permette di portarsi a casa una Xbox One X, un abbonamento a Xbox Live e uno a Xbox Game Pass. Questo potrebbe essere uno dei futuri dei videogiochi, almeno secondo i rumor diffusi da Windows Central e da altri portali.Microsoft sta sperimentando a Livello di servizi e abbonamenti e Xbox Game Pass pare solo l'inizio e in questo senso Xbox All Access potrebbe essere il prossimo ...

Halo : The Master Chief Collection verrà aggiunto a Xbox Game Pass : I videogiocatori abbonati a Xbox Game Pass si stanno godendo in questo periodo diverse notizie positive. Non bastava infatti l’arrivo di DOOM e Rage e la pubblicazione dell’app ufficiale per smartphone: un’altra novità è in agguato. Microsoft, in occasione del Gamescom, ha annunciato che l’1 settembre 2018 gli abbonati al servizio potranno giocare gratuitamente ad Halo The Master Chief Collection, la nota collezione ...

Xbox : ecco tutti i bundle svelati al Gamescom 2018 : Dopo aver visto i nuovi controller, l’uscita di PUGB dal programma Xbox Preview e l’app del Game Pass per smartphone è adesso arrivato il turno dei bundle presentati al Gamescom di Colonia. Secondo i rumor di parecchi mesi fa, Microsoft avrebbe dovuto annunciare i nuovi bundle per le proprie console durante la conferenza E3 2018 ma sappiamo perfettamente che così non è stato e oggi si scopre che in realtà la compagnia aveva soltanto ...

Xbox Game Pass è l’app ufficiale per smartphone e tablet Android : Xbox Game Pass è un'applicazione che permette di sfogliare il catalogo di giochi e di cercarne e scaricarne di nuovi sulla console Xbox One dal dispositivo mobile. L'app offre un accesso illimitato a oltre 100 fantastici giochi al prezzo di € 9,99 al mese, inclusi i titoli in esclusiva Xbox giocabili il giorno del rilascio, titoli indipendenti e classici, scaricabili anche da remoto. L'articolo Xbox Game Pass è l’app ufficiale per ...

Xbox : presentati nuovi controller al Gamescom 2018 : Durante il Gamescom 2018 di ieri sera, Microsoft ha svelato dei nuovi controller compatibili con Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Windows 10 grazie alla tecnologica Bluetooth integrata. Edizione limitata PUBG PUBG è uno dei giochi del momento più acquistati sul Microsoft Store e il Colosso di Redmond non poteva non dedicargli un controller. Il design riprende per certi aspetti il gioco targato Bluehole con un colore tendente al nero/marrone ...

Un video gameplay di Devil May Cry 5 mostra l'impressionante versione Xbox One X : Devil May Cry 5 ha finalmente ricevuto una data di uscita ed è attualmente giocabile alla Gamescom 2018 di Colonia. Dualshockers ha pubblicato un interessante filmato che mostra l'atteso gioco in versione Xbox One X.Stando a quanto emerso dalla prova, il titolo in questa versione sembra davvero impressionante, con un alto livello di dettaglio e una grande fluidità, il che testimonia l'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori.Qui di seguito potete ...

Xbox Game Pass : pubblicata l’app ufficiale per Android e iOS [Beta] : Le indiscrezioni si sono rivelate alla fine veritiere e Microsoft ha rilasciato l’app ufficiale dedicata all’abbonamento Xbox Game Pass per tutti gli smartphone Android e iOS. L’annuncio è arrivato ieri sera in occasione dell’evento Gamescom 2018 con il Colosso di Redmond che ha dichiarato di credere fortemente nel Game Pass e, basandosi sui feedback dei videogiocatori, ha deciso di sviluppare un’applicazione per i ...

Gamescom 2018 : PUBG lascia Xbox Game Preview questo settembre : PUBG si prepara a lasciare Xbox Game Preview e arriverà nella sua versione 1.0 il 4 settembre.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, la nuova versione risolverà bug e vanterà aumenti delle prestazioni, più diversi contenuti in-Game. Verrà introdotta la tanto desiderata terza mappa a tema tropicale Sanhok, nuovi veicoli, armi, il meteo dinamico e la War Mode, ovvero una sorta di deathmacth con respawn. In questa modalità i giocatori dovranno ...