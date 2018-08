Whatsapp per Android si aggiorna | da novembre foto e video vecchi saranno cancellati

"Conosco personalmente tutti i ministri - discutiamo le questioni urgenti su Whatsapp" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Whatsapp - aggiornamento per utenti Android : addio ai vecchi messaggi : WhatsApp è uno dei sistemi di messaggistica istantanea di riferimento per molti utenti, ed insieme a Telegram e a Messenger di Facebook è probabilmente il più utilizzato. Per rimanere un'applicazione sempre più innovativa, gli sviluppatori lavorano per migliorarne le funzionalità, e gli aggiornamenti dell'applicazione avvengono in maniera continuativa. A tal proposito è recente la comunicazione rilasciata da WhatsApp sul suo blog ufficiale, che ...

Come recuperare foto - video e conversazioni Whatsapp cancellate per errore : Ci sono soluzioni per recuperare foto, video e conversazioni WhatsApp cancellate per errore? A tutti è capitato di effettuare un ripristino dello smartphone senza procedere con tutte le operazioni preventive consigliate in questi casi, con relativo backup che sulla carta dovrebbe investire anche quello che col tempo avete memorizzato sulla memoria del vostro smartphone tramite le app alle quali tenete maggiormente. In alternativa, può succedere ...

Whatsapp - da novembre potresti perdere vecchi messaggi e foto. Ecco come fare : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, cambia alcune delle sue principali funzioni. A novembre 2018 infatti WhatsApp introdurrà delle modifiche sotto l'aspetto dello spazio di archiviazione di messaggi, foto e video. Le modifiche ...

Whatsapp - occhio alle vecchie chat : sta per cambiare tutto : Con il prossimo aggiornamento della nota applicazione verranno eliminate tutte le conversazioni più vecchie. Ma c'è un modo...

Whatsapp per Android/ Dal 12 novembre cancellati foto e video : ecco come fare il backup dei dati : Tra poco, arriverà una importante novità che però coinvolgerà tutti coloro che posseggono Android, le chat WhatsApp verranno cancellate, ecco come fare il backup.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Whatsapp - rischi per la sicurezza degli utenti : ecco cosa si deve evitare di fare : WhatsApp, rischi per la sicurezza degli utenti: ecco cosa si deve evitare WhatsApp, rischi per la sicurezza degli utenti: ecco cosa si deve evitare di fare WhatsApp è universalmente riconosciuto come ...

26 Agosto 2018 - Sant’Alessandro : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico su Whatsapp e Facebook [GALLERY] : 1/43 ...

Whatsapp - in arrivo le nuove funzioni per la chat di gruppo : chiamate e video call : E' probabilmente uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti, insieme a Telegram e Messenger di Facebook: parliamo ovviamente di WhatsApp e il merito di questo successo è attribuibile sicuramente alla velocita' e la facilita' attraverso la quale un utente può comunicare con un altro grazie a questa applicazione [video]. Meriti vanno anche agli sviluppatori, che di continuo migliorano l'applicazione per renderla sempre ...

Whatsapp - rischi per la sicurezza degli utenti : ecco cosa si deve evitare : WhatsApp, rischi per la sicurezza degli utenti: ecco cosa si deve evitare WhatsApp, rischi per la sicurezza degli utenti: ecco cosa si deve evitare WhatsApp è universalmente riconosciuto come lo ...

Whatsapp per Android - da novembre foto e video saranno eliminati : ecco come salvarli : Usate WhatsApp su uno smartphone con sistema operativo Android? Ci sono delle novità importanti per voi, che non potete assolutamente ignorare. Gli sviluppatori dell'app di messaggistica...

Whatsapp GB clone di Whatsapp : occhio alla sicurezza dello smartphone/ Tutti i pericoli che nasconde : Whatsapp GB clone di Whatsapp: occhio alla sicurezza dello smartphone. Tutti i pericoli che nasconde il download di tale applicazione molto simile all'app di Zuckerberg(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Whatsapp - SPIARE LE CONVERSAZIONI CON WHATSDOG E' PERICOLOSO/ Gli hacker possono accedere ai dati personali? : WHATSDOG, app per SPIARE le CONVERSAZIONI di WHATSAPP. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:15:00 GMT)

Social app recap : novità per Instagram - Snapchat - Whatsapp - e Skype : ... ed i computer, di mezzo mondo: ecco cosa ci riservano Instagram, Snapchat, WhatsApp, e Skype. La biblioteca pubblica di New York , una delle cinque più famose degli States, con un patrimonio di 44 ...