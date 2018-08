West Nile | settima vittima in Veneto | muore donna di 58 anni

West Nile - morta una donna nel Polesine : settima vittima in Veneto - : La vittima aveva 58 anni e viveva in provincia di Rovigo. Si tratta del settimo decesso causato dalla "febbre del Nilo occidentale" in Veneto

West Nile : settima vititma in Veneto - muore donna di 58 anni : settima vittima del virus del Nilo Occidentale in Veneto, la prima nel Polesine. E’ morta oggi una donna di 58 anni, residente a Trecenta in provincia di Rovigo. Lo riferisce la Ulss 5 Polesana, sottolineando che la paziente “aveva contratto il virus West Nile nei primi giorni di agosto. La signora, purtroppo, era affetta di base da una grave patologia che ha portato alla compromissione del sistema immunitario”. L’azienda ...

Il virus West Nile fa un'altra vittima in poche settimane : Sale a tre il bilancio delle vittime causate dalla febbre del Nilo occidentale nel ravennate. I consigli della Ausl per...

West Nile - 19 CASI A VENEZIA/ Allarme zanzare - rischio psicosi : Pregliasco - "ecco chi rischia di più" : WEST NILE, 19 CASI a VENEZIA: l'Allarme per le punture di zanzare che provocano la Febbre del Nilo rischia di trasformarsi in psicosi. L'esperto Fabrizio Pregliasco sui rischi.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:44:00 GMT)

West Nile - Chikungunya e Zika : “Occorre un nuovo Piano Nazionale per combattere zanzare e zecche” : Il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, commenta e approfondisce, in una nota, i recenti casi di West Nile, Chikungunya e Zika. “L’estate 2018 – spiega l’esperto – è iniziata con un aumento delle segnalazioni di punture di zecche. Nel bellunese i casi di infezioni da virus dell’encefalite da zecche riportati a luglio avevano superato il numero delle diagnosi degli anni ...

West Nile : un caso sospetto nel comasco : Un caso sospetto di malattia da virus West Nile è stato segnalato oggi, martedì 28 agosto, nel territorio di Como. Si tratta, comunica in una nota l’Ats Insubria, di un 71enne residente a Carugo. L’uomo è “al momento vigile e in condizioni stazionarie”, fa sapere l’Agenzia, precisando che “al momento non c’è nessuna situazione di allarme”. Sono state intensificate le attività di prevenzione sia ...

Virus West Nile - aumentano i casi in Veneto : “Situazione impegnativa” : Sono 132 i casi confermati in Veneto di infezione nell’uomo dal Virus West Nile, quello trasmesso dalla zanzara Culex. Sei in totale i decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. L’assessore regionale alla Sanità: “Siamo di fronte a una situazione impegnativa ma che non deve destare allarme”.Continua a leggere

West Nile - cos’è e come si previene il virus trasmesso dalle zanzare : La malattia da West Nile virus (Wnd) ha colpito, determinando il decesso di un uomo di 85 anni in provincia di Ferrara. Numerosi altri casi sono stati segnalati in altre regioni. Wnd è una malattia pericolosa? Potranno avvenire altri casi? È una malattia difficile da riconoscere? Wnd è provocata dal virus West Nile (West Nile virus, Wnv), un Flavivirus. È stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile (da ...

West Nile - l’Ats Milano : “Due nuovi casi” : Due nuovi casi di infezione da virus West Nile sono stati segnalati oggi, lunedì 27 agosto, all’Ats Città metropolitana di Milano. A darne notizia è la stessa Agenzia di tutela della Salute in una nota. I pazienti sono un 80enne residente a Inveruno, ricoverato all’ospedale di Legnano con “quadro clinico neuroinvasivo”, e un 63enne residente a Milano e ricoverato al Policlinico del capoluogo lombardo. Per lui ...