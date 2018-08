Walden Festival a Cavriglia | un weekend di musica | arte e natura in provincia di Arezzo

Blastingnews

: Arte, musica, cultura in mezzo alla natura: ecco la prima edizione del Walden Festival - NoiAretini : Arte, musica, cultura in mezzo alla natura: ecco la prima edizione del Walden Festival - CeciliaDelRe : RT @comCavriglia: #cavrigliainforma Arriva Walden, il festival per tutto - comCavriglia : #cavrigliainforma Arriva Walden, il festival per tutto -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Dal 31 agosto al 2 settembre avra' luogo il, indi. Si tratta di una manifestazione poliedrica che avra' lacome fulcro, ma nella quale ci sara' spazio anche per, cucina, letteratura ed ecologia. Allestita in localita' Bellosguardo, la kermesse offre un programma di tutto rispetto nel quale figurano grandi interpreti dellaitaliana VIDEO. Tra i nomi di spicco ci sono quelli di Omar Pedrini, Federico Fiumani, Maurizio Carucci, Giorgio Canali e tanti altri esponenti della cultura e dello spettacolo. Per tutte e tre le serate la manifestazione sara' ad ingresso libero. Il programma del2018 Venerdì 31 agosto l'inizio delle esibizioni live è fissato per le ore 20:00. Nel corso della serata si esibiranno Tobjah C+C Maxigross, The Occasionals, The Kinky Seven & Bunna & Raphael, Soul ...