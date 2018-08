Vuelta | sesta tappa a Bouhanni | Viviani terzo | Molard resta in maglia rossa

Vuelta a España 2018 - sesta tappa : si riscatta Nacer Bouhanni! Viviani terzo - perdono terreno alcuni big! : Nacer Bouhanni torna a vincere in un Grande Giro e lo fa nella sesta tappa della Vuelta a España 2018, da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor (155,7 km). Il francese della Cofidis si riscatta dopo la rabbia per il quarto posto di tre giorni fa e i risultati non alla sua altezza nel corso della stagione, precedendo all’arrivo l’olandese Danny Van Poppel (Lotto NL-Jumbo) ed Elia Viviani, partito in ritardo nello sprint ...

Vuelta 2018 – Bouhanni esplosivo sul traguardo di San Javier : sua la sesta tappa : Nacer Bouhanni si aggiudica la sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018 Una sesta tappa per velocisti, oggi alla Vuelta di Spagna, ma non sono mancati i colpi di scena, tra terribili cadute e problemi meccanici: Felline e Campenaerts sono stati protagonisti di un brutto incidente a circa 25km dal traguardo, poco dopo Kelderman ha dovuto fare i conti con un problema con la bici che gli ha fatto perdere tempo prezioso. Una tappa ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : sesta tappa. Elia Viviani insegue un nuovo assolo. Che duello con Sagan! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Vuelta a España 2018: 155,7 km da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor. Tornano in scena, dopo due giornate piuttosto dure, i velocisti: soltanto due GPM di terza categoria in programma, infatti, e molto lontani dal traguardo, poi un’altimetria davvero piatta che favorirà sicuramente le ruote veloci e le loro squadre. Difficilmente si uscirà fuori dallo sprint. Elia Viviani ...

Vuelta 2018 – Oggi la sesta tappa : ancora un arrivo in volata - occhi puntati sugli italiani : Velocisti protagonisti nella sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018: ancora un arrivo in volata nel grande giro iberico Dopo la vittoria di Clarke sul traguardo di Roquetas de Mar, i ciclisti della Vuelta di Spagna si preparano per una nuova sfida tutta per velocisti. Importanti novità per quanto riguarda la classifica generale prima della partenza della sesta tappa della corsa spagnola: Molard è stato penalizzato di 20 secondi e dunque ...

Vuelta a España 2018 - sesta tappa : Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor. Entrano (finalmente) in scena i velocisti : La sesta tappa della Vuelta a España, 155,7 km da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor. è progettata appositamente per un arrivo in volata. Dopo diversi giorni in “stand-by”, i velocisti tornano in scena lungo le strade iberiche; gli uomini di classifica invece possono prendersi una pausa in vista delle prossime settimane di corsa. Andiamo ad analizzare dettagliatamente il percorso e i favoriti della Vuelta a España ...