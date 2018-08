Vuelta a España 2018 | la tappa di oggi giovedì 30 agosto | orario d’inizio | percorso

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : “Ho cercato la fuga - mi sentivo decisamente meglio” : Buone notizie in casa Italia dalla quinta tappa della Vuelta a España 2018: i tifosi di Vincenzo Nibali e, soprattutto, il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani possono ben sperare in vista dell’appuntamento più importante dell’anno, il Mondiale di Innsbruck. Dopo la paura dei giorni scorsi, con l’allarme lanciato dal siciliano (“Mi fa male la schiena, non so se tornerò quello di prima”), oggi la storia sembra ...

Vuelta a España 2018 : una corsa senza padroni. Il Team Sky si disinteressa della maglia rossa e Rudy Molard ringrazia : La Vuelta a España 2018 è per ora una corsa senza padroni. La dimostrazione è arrivata nella tappa odierna, in cui per il secondo giorno consecutivo è andata in porto la fuga. Qualcosa che non accade spesso nella prima settimana di un grande giro, anche se la corsa spagnola ci regala spesso della sorprese. Tra queste oggi c’è il cambio di leader della classifica generale. Il Team Sky si è completamente disinteressato della maglia rossa, visto ...

Vuelta Espana - la sofferenza di Nibali : ‘Preoccupato per il futuro’ : Il timido entusiasmo della vigilia si sta trasformando in preoccupazione sempre più intensa. Vincenzo Nibali sta pedalando con grande difficolta' [VIDEO]e sofferenza alla Vuelta Espana, forse anche oltre le previsioni che lo volevano non in buone condizioni di forma, ma senza più particolari dolori. Invece nei momenti di sforzo più intenso e prolungato la schiena continua a dare fastidio al campione siciliano che sta provando a tenere duro per ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della quinta tappa. Rudy Molard abile nel colpaccio - De Marchi combattivo : Per la seconda giornata consecutiva alla Vuelta a España 2018 la fuga viene premiata. In una frazione di media montagna, Simon Clarke vince la quinta tappa della corsa iberica davanti a Bauke Mollema e Alessandro De Marchi. Ma la vera notizia di giornata è data dal nuovo leader della classifica generale: da domani la maglia rossa verrà indossata da Rudy Molard, che è giunto al traguardo con 4’47” di vantaggio dal plotone (prima del ...

Vuelta a España 2018 - Simon Clarke : “Mi sembrava di essere in una gara su pista”. Alessandro De Marchi : “Meglio un podio che nulla” : La quinta frazione della Vuelta a España 2018 ha visto trionfare Simon Clarke (Education First) dopo una fuga di oltre 100 km. Il corridore australiano ha battuto allo sprint finale Bauke Mollema e Alessandro De Marchi, senza farsi raggiungere dal terzetto dei contrattaccanti costituito dal francese Rudy Molard (nuova maglia rossa), Davide Vilella e Floris De Tier (belga della Lotto NL-Jumbo). Nell’intervista post-gara ha descritto ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : quinta tappa Granada-Roquetas de Mar - trionfo di Clarke - Molard nuova maglia rossa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Michal Kwiatkowski virtualmente in testa : Cambia la Maglia Rossa, non più sulle spalle di Michal Kwiatkowski, ma su quelle di Rudy Molard. Ma non varia la classifica dei favoriti dopo la quinta tappa della Vuelta a España 2018. classifica BIG Vuelta A España 2018: Michal Kwiatkowski Emanuel Buchmann a 7” Simon Yates a 10” Alejandro Valverde a 12” Wilco Kelderman a 25” Jon Izaguirre a 30” Nairo Quintana a 33” Steven Kruijswijk a 37” Thibaut Pinot a 43” Miguel Angel Lopez a 46” Fabio Aru ...

Vuelta a Espana 2018 : è fuga bidone! Tappa a Clarke - 3° De Marchi. Classifica ribaltata - Molard nuovo leader! : Va in porto ancora la fuga alla Vuelta a España 2018 e la maglia rossa cambia padrone. Nella quinta Tappa, 188 km da Granada a Roquetas de Mar, arriva il successo dell’australiano Simon Clarke, che batte allo sprint i compagni di fuga, l’olandese Bauke Mollema e il nostro Alessandro De Marchi. Il francese Rudy Molard, sesto sul traguardo odierno, si prende il simbolo del primato, andando a superare in Classifica generale il polacco Michal ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Kwiatkowski si vestirà di verde domani : Cambia la maglia dopo la quinta tappa sulle spalle di Michal Kwiatkowski: persa quella rossa, in favore di Rudy Molard, il polacco domani si vestirà di verde. Andiamo a scoprire tutte le altre classifiche della Vuelta a España 2018. Classifica a punti 1 MICHAL Kwiatkowski 145 TEAM SKY 46 PTS – – 2 ALEJANDRO VALverde 88 MOVISTAR TEAM 33 PTS – – 3 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 30 PTS ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Rudy Molard nuova Maglia Rossa a sorpresa : Tappa interlocutoria la quinta per quanto riguarda la Vuelta a España 2018: sul traguardo di Roquetas de Mar la spunta la fuga con Simon Clarke in trionfo. La grande sorpresa però arriva in chiave Classifica generale: Rudy Molard, giunto in sesta piazza, riesce a conquistare la Maglia Rossa superando Michal Kwiatkowski in prima piazza. Gran gioia per il transalpino che diventa il nuovo leader, con il Team Sky che ha scelto di non difendere la ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (30 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, giovedì 30 agosto, è in programma la sesta tappa della Vuelta a España 2018, da Huércal-Overa a San Javier. Mar Menor, per un totale di 155,7 km. Frazione relativamente breve considerando l’altimetria pianeggiante per larghi tratti del percorso. Non mancano comunque le salite, due di terza categoria: l’Alto del Garrobillo (3,8 km al 5,7%) e l’Alto del Cedacero (4 km al 6,2%). Entrambe non dovrebbero evitare di ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : quinta tappa Granada-Roquetas de Mar - pericolo imboscate! Percorso pieno di insidie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a España 2018, da Granada a Roquetas de Mar, per un totale di 188,7 km. Il Percorso della frazione odierna si presenta ricco di insidie, caratterizzato da continui saliscendi. All’interno del tracciato due GPM, nell’ordine di terza e seconda categoria: dopo una scalata di 4 km al 7% di pendenza media si giunge in cima all’Alto de Orgiva (situato al 55° ...

Vuelta a España 2018 - allarme Vincenzo Nibali : “Mi fa male la schiena - non so se tornerò quello di prima” : La caduta al Tour de France dello scorso 19 luglio, provocata da uno spettatore sconsiderato, potrebbe aver compromesso non solo il sogno iridato ma anche il finale di carriera di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è sottoposto ad una operazione per ‘cementificare’ la frattura alla decima vertebra toracica ed accelerare i tempi di recupero per riuscire a prendere parte alla Vuelta a España 2018, considerata una tappa di ...