Vuelta 2018 | vince in volata Bouhanni | Molard resta maglia rossa

Vuelta a España 2018 - le pagelle della sesta tappa : Nacer Bouhanni spegne le polemiche. Quick-Step Floors da dimenticare : Si torna a parlare di volate alla Vuelta a España 2018: nella sesta tappa, caratterizzata dal vento e dalle cadute, davvero velocità altissime negli ultimi chilometri e molta confusione in gruppo. In uno sprint davvero particolare a spuntarla è stato il transalpino Nacer Bouhanni davanti all’olandese Danny Van Poppel e al campione d’Italia Elia Viviani. Andiamo a rivivere questa frazione con le pagelle dei protagonisti. Nacer ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani sale in seconda posizione in quella a punti : Non cambiano i leader delle altre classifiche della Vuelta a España 2018 al termine della sesta tappa. Il polacco Michal Kwiatkowski si mantiene in testa sia alla combinata che a quella a punti, in cui il nostro Elia Viviani, grazie al terzo posto odierno, sale in seconda posizione a sette punti di distacco. Lo spagnolo Luis Angel Mate guadagna invece altri punti nella classifica dei GPM e rafforza ulteriormente la leadership nella maglia a ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Michal Kwiatkowski al comando - perdono tanto Wilco Kelderman e Thibaut Pinot : Tanti colpi di scena nella sesta tappa della Vuelta a España 2018. Il vento nel finale ha spezzato il gruppo, con alcuni uomini di classifica che hanno perso molto terreno. Tra questi spiccano Wilco Kelderman e Thibaut Pinot che hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1’44”. Nella classifica dei favoriti resta al comando Michal Kwiatkowski, mentre Il nostro Fabio Aru sale in 13ma posizione a 37” dal podio virtuale. Di seguito la classifica ...

Vuelta a España 2018 - sesta tappa : si riscatta Nacer Bouhanni! Viviani terzo - perdono terreno alcuni big! : Nacer Bouhanni torna a vincere in un Grande Giro e lo fa nella sesta tappa della Vuelta a España 2018, da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor (155,7 km). Il francese della Cofidis si riscatta dopo la rabbia per il quarto posto di tre giorni fa e i risultati non alla sua altezza nel corso della stagione, precedendo all’arrivo l’olandese Danny Van Poppel (Lotto NL-Jumbo) ed Elia Viviani, partito in ritardo nello sprint ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Molard resta al comando - guadagna posizioni Fabio Aru : Il francese Rudy Molard (FDJ) resta al comando della Classifica generale della Vuelta a España 2018 dopo la sesta tappa con 41″ di vantaggio sul polacco Michal Kwiatkowski. Perdono ben 1’44” il francese Thibaut Pinot e l’olandese Wilco Kelderman a causa di una caduta. guadagna posizioni un attento Fabio Aru. Classifica GENERALE Vuelta A ESPANA 2018 1 RUDY Molard 54 GROUPAMA – FDJ 22H 26′ 15” – ...

Vuelta 2018 – Bouhanni esplosivo sul traguardo di San Javier : sua la sesta tappa : Nacer Bouhanni si aggiudica la sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018 Una sesta tappa per velocisti, oggi alla Vuelta di Spagna, ma non sono mancati i colpi di scena, tra terribili cadute e problemi meccanici: Felline e Campenaerts sono stati protagonisti di un brutto incidente a circa 25km dal traguardo, poco dopo Kelderman ha dovuto fare i conti con un problema con la bici che gli ha fatto perdere tempo prezioso. Una tappa ...

Vuelta 2018 – Incredibile caduta per Felline : ‘ostacoli’ in mezzo alla strada - a rischio la salute dei ciclisti [VIDEO] : Felline e Campenaerts coinvolti in una brutta caduta a circa 25km dal traguardo della sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018 Terribile caduta a 25km dal traguardo della sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018. Fabio Felline è stato travolto dalle biciclette dei suoi colleghi dopo il contatto di Campenaerts con un dissuasore. L’italiano della Trek Segafredo si è immediatamente alzato, aiutato dagli uomini sul ciglio della strada, ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali pensa positivo : “Sto migliorando - al Mondiale per fare una grande corsa” : Dopo lo sfogo di due giorni fa, quando è arrivato addirittura a chiedersi se sarebbe mai tornato quello di un tempo, Vincenzo Nibali torna a pensare positivo in vista dei Mondiali di Innsbruck in programma il prossimo 30 settembre. Lo Squalo dello Stretto, in un’intervista al ‘Messaggero’, ha rivelato di sentirsi molto meglio e che il suo mirino, sin dall’inizio, è sempre stato focalizzato esclusivamente sulla rassegna ...

Vuelta a Espana 2018 - la tappa di domani (31 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, venerdì 31 agosto, è prevista la settima tappa della Vuelta a España 2018, da Puerto Lumbreras a Pozo Alcòn. Percorso nervoso lungo tutti i 185,7 km, che tuttavia non esclude un arrivo in volata. L’edizione corrente della corsa a tappe iberica infatti concede poche possibilità alla carovana di giungere a ranghi compatti, dunque le squadre di velocisti non vogliono lasciare andare per l’ennesima occasione la fuga in porto. ...

I numeri da conoscere della Vuelta 2018 per seguirla come si deve : Sabato 25 agosto parte da Malaga la 73ma edizione della Vuelta di Spagna, terzo Grande Giro - in ordine di organizzazione durante l’anno solare - dopo il Giro d’Italia e il Tour de France. Una Vuelta che ha il compito di riaccendere lo spettacolo ciclistico dopo un Tour ricco di problemi organizzativi (dalla caduta di Nibali per colpa di uno spettatore alle “disavventure” di Froome con pubblico e gendarmi) e con un ...

