Vuelta 2018 – Oggi la sesta tappa | ancora un arrivo in volata | occhi puntati sugli

Vuelta 2018 – Nibali si sfoga - Copeland svela un sorprendente retroscena : “problemi per il rinnovo” : Il corridore della Bahrain-Merida ha parlato dopo la quinta tappa della Vuelta di Spagna, chiedendo di essere lasciato in pace Prima lo sfogo che ha creato allarmismi e preoccupazione, poi la precisazione e la richiesta di abbassare un po’ i toni. La Vuelta di Vincenzo Nibali continua ad essere complicata, colpa di quei dolori alla schiena che non lo lasciano in pace dopo l’operazione dovuta alla caduta occorsa al Tour de ...

Vuelta 2018 – Molard penalizzato dalla giuria : ecco come cambia la classifica generale dopo la sanzione alla maglia rossa : Rudy Molard, attuale maglia rossa della Vuelta di Spagna, perde terreno rispetto ai diretti inseguitori: il distacco da Kwiatkowski si riduce a causa della penalità inflittagli dalla giuria dopo il traguardo della quinta tappa a Roquetas de Mar della Vuelta di Spagna 2018, che ha visto alzare le braccia al cielo a Simon Clarke, oggi si parte da Huércal-Overa per arrivare dopo 155 chilometri a San Javier. A poche ore dall’esordio ...

Vuelta a España 2018 - lo sfogo di Vincenzo Nibali : “Vorrei essere lasciato in pace” : Vincenzo Nibali sta passando uno dei momenti più difficili della sua carriera. Il siciliano dopo la frattura vertebrale al Tour de France e la conseguente operazione di vertebroplastica, ha iniziato un recupero lampo per essere al via della Vuelta a España. Una corsa fondamentale per preparare al meglio il Mondiale di Innsbruck, obiettivo numero uno della stagione per lo Squalo. Le prime tappe della corsa spagnola non sono però andate come ...

Vuelta a España 2018 - sesta tappa : Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor. Entrano (finalmente) in scena i velocisti : La sesta tappa della Vuelta a España, 155,7 km da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor. è progettata appositamente per un arrivo in volata. Dopo diversi giorni in “stand-by”, i velocisti tornano in scena lungo le strade iberiche; gli uomini di classifica invece possono prendersi una pausa in vista delle prossime settimane di corsa. Andiamo ad analizzare dettagliatamente il percorso e i favoriti della Vuelta a España ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (giovedì 30 agosto) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : Tempo di sesta tappa alla Vuelta a España 2018: Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor di 155,7 km, tornano in scena i velocisti con una frazione sulla carta davvero ideale per gli sprinter. L’altimetria è perfetta, così come il percorso: difficile che si lascino scappare questa occasione. Attesissimo Elia Viviani che lancia la sfida al campione del mondo Peter Sagan. Dovrebbe conservare la maglia rossa la sorpresa transalpina Rudy ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : “Ho cercato la fuga - mi sentivo decisamente meglio” : Buone notizie in casa Italia dalla quinta tappa della Vuelta a España 2018: i tifosi di Vincenzo Nibali e, soprattutto, il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani possono ben sperare in vista dell’appuntamento più importante dell’anno, il Mondiale di Innsbruck. Dopo la paura dei giorni scorsi, con l’allarme lanciato dal siciliano (“Mi fa male la schiena, non so se tornerò quello di prima”), oggi la storia sembra ...

Vuelta a España 2018 : una corsa senza padroni. Il Team Sky si disinteressa della maglia rossa e Rudy Molard ringrazia : La Vuelta a España 2018 è per ora una corsa senza padroni. La dimostrazione è arrivata nella tappa odierna, in cui per il secondo giorno consecutivo è andata in porto la fuga. Qualcosa che non accade spesso nella prima settimana di un grande giro, anche se la corsa spagnola ci regala spesso della sorprese. Tra queste oggi c’è il cambio di leader della classifica generale. Il Team Sky si è completamente disinteressato della maglia rossa, visto ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della quinta tappa. Rudy Molard abile nel colpaccio - De Marchi combattivo : Per la seconda giornata consecutiva alla Vuelta a España 2018 la fuga viene premiata. In una frazione di media montagna, Simon Clarke vince la quinta tappa della corsa iberica davanti a Bauke Mollema e Alessandro De Marchi. Ma la vera notizia di giornata è data dal nuovo leader della classifica generale: da domani la maglia rossa verrà indossata da Rudy Molard, che è giunto al traguardo con 4’47” di vantaggio dal plotone (prima del ...

Vuelta 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 5 : Arriva al traguardo una maxi fuga da 25 corridori, con 6 italiani, da cui esce sia il vincitore della frazione Simon Clarke - che si era avvantaggiato insieme ad Alessandro De Marchi e Bauke Mollema - ...

Vuelta a España 2018 - Simon Clarke : “Mi sembrava di essere in una gara su pista”. Alessandro De Marchi : “Meglio un podio che nulla” : La quinta frazione della Vuelta a España 2018 ha visto trionfare Simon Clarke (Education First) dopo una fuga di oltre 100 km. Il corridore australiano ha battuto allo sprint finale Bauke Mollema e Alessandro De Marchi, senza farsi raggiungere dal terzetto dei contrattaccanti costituito dal francese Rudy Molard (nuova maglia rossa), Davide Vilella e Floris De Tier (belga della Lotto NL-Jumbo). Nell’intervista post-gara ha descritto ...

Vuelta 2018 : vince Clarke - Kwiatkowski perde la maglia rossa. Molard nuovo leader : Ogni giorno una novità in questa movimentata Vuelta 2018. Una frazione vallonata che ancora una volta ha favorito l'azione dei fuggitivi; ben 25 che hanno approfittato dell'atteggiamento remissivo del ...

