Vuelta 2018 – Bouhanni esplosivo sul traguardo di San Javier | sua la sesta tappa

Vuelta 2018 – Incredibile caduta per Felline : ‘ostacoli’ in mezzo alla strada - a rischio la salute dei ciclisti [VIDEO] : Felline e Campenaerts coinvolti in una brutta caduta a circa 25km dal traguardo della sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018 Terribile caduta a 25km dal traguardo della sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018. Fabio Felline è stato travolto dalle biciclette dei suoi colleghi dopo il contatto di Campenaerts con un dissuasore. L’italiano della Trek Segafredo si è immediatamente alzato, aiutato dagli uomini sul ciglio della strada, ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali pensa positivo : “Sto migliorando - al Mondiale per fare una grande corsa” : Dopo lo sfogo di due giorni fa, quando è arrivato addirittura a chiedersi se sarebbe mai tornato quello di un tempo, Vincenzo Nibali torna a pensare positivo in vista dei Mondiali di Innsbruck in programma il prossimo 30 settembre. Lo Squalo dello Stretto, in un’intervista al ‘Messaggero’, ha rivelato di sentirsi molto meglio e che il suo mirino, sin dall’inizio, è sempre stato focalizzato esclusivamente sulla rassegna ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : il gruppo guadagna terreno - Elia Viviani si scalda per la volata! : Buon divertimento! OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. ...

Vuelta a Espana 2018 - la tappa di domani (31 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, venerdì 31 agosto, è prevista la settima tappa della Vuelta a España 2018, da Puerto Lumbreras a Pozo Alcòn. Percorso nervoso lungo tutti i 185,7 km, che tuttavia non esclude un arrivo in volata. L’edizione corrente della corsa a tappe iberica infatti concede poche possibilità alla carovana di giungere a ranghi compatti, dunque le squadre di velocisti non vogliono lasciare andare per l’ennesima occasione la fuga in porto. ...

I numeri da conoscere della Vuelta 2018 per seguirla come si deve : Sabato 25 agosto parte da Malaga la 73ma edizione della Vuelta di Spagna, terzo Grande Giro - in ordine di organizzazione durante l’anno solare - dopo il Giro d’Italia e il Tour de France. Una Vuelta che ha il compito di riaccendere lo spettacolo ciclistico dopo un Tour ricco di problemi organizzativi (dalla caduta di Nibali per colpa di uno spettatore alle “disavventure” di Froome con pubblico e gendarmi) e con un ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : sesta tappa. Elia Viviani insegue un nuovo assolo. Che duello con Sagan! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Vuelta a España 2018: 155,7 km da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor. Tornano in scena, dopo due giornate piuttosto dure, i velocisti: soltanto due GPM di terza categoria in programma, infatti, e molto lontani dal traguardo, poi un’altimetria davvero piatta che favorirà sicuramente le ruote veloci e le loro squadre. Difficilmente si uscirà fuori dallo sprint. Elia Viviani ...

Vuelta 2018 – Oggi la sesta tappa : ancora un arrivo in volata - occhi puntati sugli italiani : Velocisti protagonisti nella sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018: ancora un arrivo in volata nel grande giro iberico Dopo la vittoria di Clarke sul traguardo di Roquetas de Mar, i ciclisti della Vuelta di Spagna si preparano per una nuova sfida tutta per velocisti. Importanti novità per quanto riguarda la classifica generale prima della partenza della sesta tappa della corsa spagnola: Molard è stato penalizzato di 20 secondi e dunque ...

Vuelta 2018 – Nibali si sfoga - Copeland svela un sorprendente retroscena : “problemi per il rinnovo” : Il corridore della Bahrain-Merida ha parlato dopo la quinta tappa della Vuelta di Spagna, chiedendo di essere lasciato in pace Prima lo sfogo che ha creato allarmismi e preoccupazione, poi la precisazione e la richiesta di abbassare un po’ i toni. La Vuelta di Vincenzo Nibali continua ad essere complicata, colpa di quei dolori alla schiena che non lo lasciano in pace dopo l’operazione dovuta alla caduta occorsa al Tour de ...

Vuelta 2018 – Molard penalizzato dalla giuria : ecco come cambia la classifica generale dopo la sanzione alla maglia rossa : Rudy Molard, attuale maglia rossa della Vuelta di Spagna, perde terreno rispetto ai diretti inseguitori: il distacco da Kwiatkowski si riduce a causa della penalità inflittagli dalla giuria dopo il traguardo della quinta tappa a Roquetas de Mar della Vuelta di Spagna 2018, che ha visto alzare le braccia al cielo a Simon Clarke, oggi si parte da Huércal-Overa per arrivare dopo 155 chilometri a San Javier. A poche ore dall’esordio ...

Vuelta a España 2018 - lo sfogo di Vincenzo Nibali : “Vorrei essere lasciato in pace” : Vincenzo Nibali sta passando uno dei momenti più difficili della sua carriera. Il siciliano dopo la frattura vertebrale al Tour de France e la conseguente operazione di vertebroplastica, ha iniziato un recupero lampo per essere al via della Vuelta a España. Una corsa fondamentale per preparare al meglio il Mondiale di Innsbruck, obiettivo numero uno della stagione per lo Squalo. Le prime tappe della corsa spagnola non sono però andate come ...

Vuelta a España 2018 - sesta tappa : Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor. Entrano (finalmente) in scena i velocisti : La sesta tappa della Vuelta a España, 155,7 km da Huercal-Overa a San Javier. Mar Menor. è progettata appositamente per un arrivo in volata. Dopo diversi giorni in “stand-by”, i velocisti tornano in scena lungo le strade iberiche; gli uomini di classifica invece possono prendersi una pausa in vista delle prossime settimane di corsa. Andiamo ad analizzare dettagliatamente il percorso e i favoriti della Vuelta a España ...