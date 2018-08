Volley – Le giovanili Millenium al lavoro con una nuova collaborazione

Beach Volley - Campionati Italiani Giovanili 2018 - Caorle. Il Club Italia domina l’Under 21. Conferme e sorprese nell’Under 16 e 19 : Sono stati assegnati in settimana i tre titoli Giovanili tricolori, prima l’Under 16 a Brunico e poi l’Under 19 e 21 a Caorle dove da oggi scendono in campo i protagonisti della Coppa Italia . Nella categoria Under 21 trionfo delle coppie del Club Italia con doppia finale tutta azzurra, mentre qualche sorpresa è arrivata nella categoria Under 19 dove il solo Viscovich è salito sul gradino più alto del podio fra gli atleti che la ...

Volley Millenium Brescia : Giovanili : definito lo staff tecnico delle giovanili per la prossima stagione : Millenium completa la sua ristrutturazione del settore giovanile: D’auria coordinatore, Chemel responsabile U13-U14. Ci saranno fisioterapista e preparatore dedicati. Ardenghi personal coach per sviluppare talenti Il nuovo corso del settore giovanile Millenium prende forma con la definizione del nuovo staff tecnico e dirigenziale per le under delle Leonesse. Con l’arrivo in primavera di Matteo D’Auria, che come già ...