Volkswagen - WLTP | collaudata solo metà della gamma

quattroruote

(Di giovedì 30 agosto 2018) La, a oggi, è riuscita a completare le procedure di collaudo previste dal cicloperpropriatedesca. Il costruttore ha comunicato di aver ottenuto i certificati di conformità di 7 delle 14 famiglie di modelli attualmente presenti a listino in Germania. A partire da sabato 1 settembre tutte le vetture di nuova immatricolazione dovranno disporre dell'omologazione, che prevede una misurazione dei consumi secondo il nuovo, e più realistico, ciclo Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure.Banchi prova attivi su tre turni. Tra i modelli ancora in attesa di collaudo, come dichiarato alla Reuters da Thomas Zahn, a capo delle vendite, vi sarebbe anche la bestseller Golf per la quale, tuttavia, è previsto che i processi omologativi possano essere completati entro la fine di settembre. "I nuovi ...