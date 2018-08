Vola a Piazza Affari Anima Holding

Vola a Piazza Affari Banca Carige : Prepotente rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Banca Carige è più fiacca rispetto ...

Piazza Affari peggiora - -0 - 6% - - spread Vola a 275 punti : Milano, 23 ago., askanews, - Piazza Affari peggiora al giro di boa di metà seduta, Ftse Mib -0,6% a 20.582 punti, trascinata dai titoli bancari sulla scia della salita dello spread, che si porta a 275 ...

Vola a Piazza Affari Diasorin : Seduta decisamente positiva per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che tratta in rialzo del 2,30%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari - Atlantia continua a sciVolare : -8 - 30% in avvio : Il titolo della holding che controlla Autostrade per l'Italia resta sotto pressione per la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, con Palazzo Chigi che ha avviato la procedura per la revoca ...

Wall Street Vola ma il tracollo Atlantia travolge Piazza Affari : Lo spread Italia-Spagna sul tratto decennale ha toccato 175 punti base: a metà maggio, prima dello scoppio della crisi politica italiana, era a 60 punti. Pesano sull'Italia i prossimi appuntamenti: ...

Ciclismo femminile - Crescent Vårgårda : Marianne Vos domina in Volata. Quattro italiane si piazzano nella top 10 : L’olandese Marianne Vos si impone in volata nella Crescent Vårgårda, classica svedese del Women’s WorldTour, massimo circuito del Ciclismo femminile. L’atleta della WaowDeals, reduce dall’argento europeo, ha dimostrato tutta la sua classe nello sprint conclusivo, impostando alla perfezione l’ultima curva ai 300 metri e andando a conquistare la vittoria per distacco. Alle sue spalle si piazzano la connazionale Kirsten Wild (Wiggle High5) e ...

Giro di Polonia 2018 : Alvaro Hodeg si prende la rivincita - super Volata. Italiani piazzati : Dopo due volate vinte da Pascal Ackermann, si prende la rivincita allo sprint nella terza tappa del Giro di Polonia 2018 il colombiano Alvaro Hodeg che conquista il successo nella frazione di 140 chilometri partita da Stadion Slaski e giunta in quel di Zabrze. Il corridore della Quick-Step Floors va a prendersi anche la maglia gialla di leader della classifica generale. Partenza a tutta, come di consueto. Quattro uomini in fuga: Matias Le ...

Piazza Affari stabile : bancari Volatili - bene Saipem - boom Tod's. FTSE MIB -0 - 03% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a giugno gli ordinativi industriali sono diminuiti del 4% rispetto al mese precedente, al di sotto delle attese degli ...

Giro di Polonia 2018 : Pascal Ackermann non si ferma più - dominante in Volata. Piazzati Trentin e Nizzolo : È il dominatore delle volate in questa parte di stagione: il campione tedesco Pascal Ackermann non si ferma più. Nell’uno contro uno allo sprint è davvero dominante: dopo la Ride to London il corridore della Bora-hansgrohe va a prendersi la prima tappa del Giro di Polonia. Battuto il colombiano Hodeg, bene gli azzurri, subito alle spalle della coppia al comando. Chilometro 0 e va subito via la fuga: Alessandro De Marchi (BMC Racing ...

Gli antagonisti aizzano i migranti. In piazza Volano insulti : "Lega e Salvini m..." : sempre il solito schema. I facinorosi dei centri sociali nelle retrovie e in prima fila gli immigrati che sbraitano contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e contro tutta la Lega in generale. E ...

Vola a Piazza Affari ASTM : Prepotente rialzo per il gestore autostradale , che mostra una salita bruciante del 4,38% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Tenaris sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che tratta in perdita del 4,57% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Tenaris è più fiacca ...

Vola il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 83% - - guizzo positivo per Campari : Teleborsa, - Preme sull'acceleratore l'indice del settore alimentare italiano, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota ...

Leonardo - gli ordini di elicotteri dal Qatar fanno Volare il titolo a Piazza Affari : Teleborsa, - Leonardo in rally a Piazza Affari. Il titolo, fin da stamane, viaggia in buon rialzo e ora mostra un aumento del 9,14%. A dare una spinta i vari broker che hanno promosso il titolo che ...