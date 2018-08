Voglio una grande risposta dalla Roma

Roma - Di Francesco : "Contro il Milan Voglio una grande risposta" : "Possiamo cambiare modulo. Strootman mi ha chiesto di andare via"

Viganò e le accuse al Papa : “Nessuna vendetta - ma Voglio che la verità venga a galla” : «Ho parlato perché oramai la corruzione è arrivata ai vertici della gerarchia della Chiesa. Non nutro rancori, voglio solo che la verità emerga». A parlare è monsignor Carlo Maria Viganò l’ex nunzio a Washington che è arrivato a chiedere le dimissioni del Papa, parlando ad Aldo Maria Valli da un rifugio segreto. A quanti sostengono che sarebbe ani...

Pd : Zingaretti - "Voglio dare una mano per tornare a vincere" : "Io voglio solo dare una mano perché non dobbiamo aver paura nel rimetterci in cammino per capire come essere efficaci nella critica che sta avvenendo e tornare a vincere". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (Pd), alla Festa dell'unità a Ravenna. "È tornato il tempo della battaglia politica - ha aggiunto - dobbiamo rifare questo partito e fare una grande alleanza ...

Serie A - Pioli : «Voglio una Fiorentina che non molla mai» : FIRENZE - "Voglio una Fiorentina spumeggiante, una squadra che non si arrende mai. Sono motivatissimo". Parola di Stefano Pioli , l'allenatore della Fiorentina , pronto per il debutto in campionato. "...

Roma - Perotti : "Voglio rimanere. Il Mondiale? Una delusione enorme" : Crack Deportivo ha raccolto il lungo sfogo del numero 8 giallorosso sulla mancata convocazione alla rassegna iridata russa. Intanto è quasi fatta per il rinnovo di Dzeko

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Voglio battere Peter Sagan! Sono in una nuova dimensione. La top 5 nel World Tour…” : “Voglio vincere una tappa con Sagan in foto, voglio battere il Campione del Mondo“. Parole di Elia Viviani che in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha manifestato tutta la sua grinta e la voglia di battagliare per il successo alla Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto. Il velocista ha conquistato ben 15 vittorie in stagione (nessuno come lui), si è imposto tra le altre cose in quattro tappe del ...

Al Bano terrorizza Romina Power/ L’ex si spaventa e fa i bagagli : “Non Voglio trovarti con una bionda…” : Al Bano Carrisi spaventa Romina Power durante il loro ultimo concerto. Il cantante si arrampica sul palco e spaventa l'ex moglie e il pubblico che urla "Scendi"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:49:00 GMT)

Atletica - Alex Schwazer : “Hanno manipolato le provette - è una porcata. Ho iniziato a doparmi nel 2011 - ora Voglio giustizia” : Sono passati dieci anni esatti dalla vittoria di Alex Schwazer alle Olimpiadi di Pechino 2008. Il marciatore conquistò la medaglia d’oro nella 50 km ma sembra davvero passata una vita da quel momento di gioia visto che nel frattempo sono arrivate due positività ai controlli antidoping (e sulla seconda ci sono moltissimi dubbi) e altrettante squalifiche. Il 33enne ha rilasciato un’intervista al quotidiano Alto Adige in cui si è ...

Vincent Cassel racconta la storia d’amore con Tina Kunakey e rivela : “Voglio avere altri figli”. Con Monica Bellucci? “Nessuna guerra - le Voglio bene” : “Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in avanti sarò solteiro, single. È stato divertente ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, invece è successo. E questa donna è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato. Intelligente, indipendente, una con due palle così“. Inizia così il racconto di Vincent Cassel a ...

MICHELA ANDREOZZI/ "Sono una donna egoista : non ho figli e non li Voglio" : MICHELA ANDREOZZI racconta la decisione di non avere figli: il suo primo libro s'intitola Non me lo chiedete più, ed è la storia di una non-maternità.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 18:12:00 GMT)

Vincent Cassel matrimonio con Tina Kunakey : "A Monica Bellucci Voglio molto bene" : Vincent Cassel e Tina Kunekay sono pronti a sposarsi. Poco importa se tra i due corrono trenta anni. Il loro amore è nato all'improvviso, quando l'attore, ex marito di Monica Bellucci, credeva di doversi dedicare totalmente alla vita da single. È lo stesso Cassel a raccontare a Vanity Fair della nascita della sua storia con la modella francese. Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in ...

Vincent Cassel : "Tina? Intelligente - indipendente - con due palle così. Con Monica? Nessuna guerra - le Voglio bene" : Il vero amore, come spesso accade, arriva all'improvviso. Lo sa bene Vincent Cassel: proprio quando stava per dedicarsi alla sua nuova vita da single, ha incontrato una donna che gli ha fatto perdere la testa, Tina Kunakey, molto più giovane di lui (l'attore ha 51 anni, lei 21). D'altronde, "non puoi scegliere di chi innamorarti", ha spiegato a Vanity Fair. Nell'intervista non soltanto ha raccontato il percorso che ha portato lui e la sua ...