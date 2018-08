huffingtonpost

: “Voglio incontrare Salvini, fargli abbassare quello sguardo”. La rabbia e la commozione di Ilaria Cucchi per 'Sulla… - HuffPostItalia : “Voglio incontrare Salvini, fargli abbassare quello sguardo”. La rabbia e la commozione di Ilaria Cucchi per 'Sulla… - rominaDagostino : A Venezia commozione per il film su Cucchi. Ilaria su Fb: ''Voglio incontrare questo famoso ministro Salvini. Pubbl… - bigkekko : RT @HuffPostItalia: “Voglio incontrare Salvini, fargli abbassare quello sguardo”. La rabbia e la commozione di Ilaria Cucchi per 'Sulla mia… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Al Festival di Venezia hanno terminato da poco di proiettare "Sulla mia pelle", il film che racconta gli ultimi sette giorni di vita di suo fratello, Stefano Cucchi, morto per le percosse ricevute dopo il suo arresto. Ilaria Cucchi posta su Facebook la sua prima reazione.per il film, diretto da Alessio Cremonini e interpretato da Alessandro Borghi.per la violenza della Polizia, per quel "modo di pensare violento e ignorante" di molte persone. Come Matteocon cui Ilaria Cucchi si è più volte scontrata ancor prima che diventasse il ministro dell'Interno. È proprio ache vuole "dedicare" il film.Sono profondamente commossa.Provata. Guardo il cielo sperando di poteril tuo sguardo.Non vedo nulla. Solo le luci accese della sala Darsena dove è appena terminato il film sulla tua morte. Sento gli applausi della gente. ...