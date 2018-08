Virus West Nile | morta una donna di 58 anni a Rovigo | è la settima vittima in Veneto

Il Virus West Nile fa un'altra vittima in poche settimane : Sale a tre il bilancio delle vittime causate dalla febbre del Nilo occidentale nel ravennate. I consigli della Ausl per...

Virus West Nile - aumentano i casi in Veneto : “Situazione impegnativa” : Sono 132 i casi confermati in Veneto di infezione nell’uomo dal Virus West Nile, quello trasmesso dalla zanzara Culex. Sei in totale i decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. L’assessore regionale alla Sanità: “Siamo di fronte a una situazione impegnativa ma che non deve destare allarme”.Continua a leggere

Due nuovi casi di Virus West Nile a Milano e provincia : Si espande il virus del West Nile in Lombardia. Il primo caso riguarda un uomo di 63 anni, residente a Milano e ricoverato presso il Policlinico. Il secondo caso a Inveruno dove la persona colpita è un 80enne Segui su affaritaliani.it

West Nile - cos’è e come si previene il Virus trasmesso dalle zanzare : La malattia da West Nile virus (Wnd) ha colpito, determinando il decesso di un uomo di 85 anni in provincia di Ferrara. Numerosi altri casi sono stati segnalati in altre regioni. Wnd è una malattia pericolosa? Potranno avvenire altri casi? È una malattia difficile da riconoscere? Wnd è provocata dal virus West Nile (West Nile virus, Wnv), un Flavivirus. È stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile (da ...

Virus West Nile verso il picco di malati : emergenza zanzare al Nord per il caldo : “C’è una reale allerta. La malattia sta vivendo quest’anno la più grande epidemia mai avuta in Europa e l’Italia, con Serbia e Grecia, è tra i Paesi più colpiti”, ha spiegato Maria Caramelli, direttrice dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Dieci le vittime al Nord per il Virus West Nile.Continua a leggere

Febbre del Nilo - diciottenne infettata in Polesine / Continua l'allarme per il Virus West Nile : Febbre del Nilo, diciottenne infettata in Polesine: Continua l'allarme per il Virus West Nile nel nostro paese con grande preoccupazione per eventuali nuovi casi di contagio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:55:00 GMT)

Sanità - Virus West Nile : morta anziana nel mantovano : Una morte per virus West Nile in Lombardia. La vittima dell’infezione veicolata dalle zanzare, che sta allarmando il Nord Italia, è Eda Taffurelli, 77 anni, di Castelletto Borgo nel mantovano. L’anziana è morta all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Secondo quanto racconta il figlio Umberto citato dalla ‘Gazzetta di Mantova’, per la donna, operaia in pensione rimasta vedova nel dicembre scorso, la diagnosi di West ...

Virus West Nile - morta una donna a Mantova - : La 77enne era stata punta da una zanzara killer nelle vicinanze della sua casa. A causa delle difese immunitarie troppo basse, è deceduta dopo 15 giorni di incubazione. Intanto in Veneto i casi ...

Virus West Nile - morta una donna a Mantova : Virus West Nile, morta una donna a Mantova La 77enne era stata punta da una zanzara killer nelle vicinanze della sua casa. A causa delle difese immunitarie troppo basse, è deceduta dopo 15 giorni di incubazione. Intanto in Veneto i casi registrati finora sono 105 Parole chiave: ...

Virus West Nile - un’altra vittima a Ferrara : “Nel 2018 record di contagi” : Ancora vittime per la febbre del Nilo trasmessa dalla zanzara culex. Il Virus West Nile ha fatto registrare un altro decesso a Ferrara, dove è morta una donna di 88 anni già affetta da altre patologie e ricoverata da tempo nell'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Anna di Cona. Contagi anche in altre regioni.Continua a leggere

Virus West Nile - si allunga la lista delle vittime dell'infezione "da zanzara" : Il Virus, che può essere trasmesso all'uomo attraverso le punture di zanzare comuni, in qualche raro caso può determinare...

Virus West Nile : nuove vittime a Padova e Ravenna. Infettata anche una 15enne di Jesolo : Cresce la paura del contagio del Virus West Nile nelle regioni del Nord Est: in Veneto è stato registrato il quinto decesso, nuovi casi anche a Udine e due morti a Ravenna. Ma per gli esperti la situazione è sotto controllo: "Siamo di fronte a una situazione impegnativa ma che non deve destare allarme".Continua a leggere

Virus West Nile - morto un 85enne nel Ravennate : Virus West Nile, morto un 85enne nel Ravennate Si tratta del secondo decesso nella zona. All'uomo la malattia era stata diagnosticata dopo una febbre persistente Parole chiave: digitall ...

Virus West Nile - morto un 85enne nel Ravennate - : Si tratta del secondo decesso nella zona. All'uomo la malattia era stata diagnosticata dopo una febbre persistente