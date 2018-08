Violenza sessuale su due turiste minorenni sul lago di Como | fermati tre uomini

Como - Violenza sessuale di gruppo su due minorenni : fermate 3 persone : Tre uomini sono stati fermati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due minorenni a Menaggio, località turistica sul lago di Como. Secondo quanto ricostruito finora, si tratta di maggiorenni intorno ai 20 anni che fanno lavori stagionali nella località turistica. Le violenze sarebbero avvenute nei primi giorni di agosto e sono state le stesse vittime a denunciare ai carabinieri nelle ore successive a quanto accaduto. Uno ...

Depardieu è indagato euro per Violenza sessuale : Bufera su Gerard Depardieu . L'attore francese infatti adesso è sotto indagine per stupro e violenza sessuale. Infatti lunedì scorso sarebbe stata presentata una denuncia contro la star del cinema ...

Fermato per Violenza sessuale su 14enne : torna libero/ Pm Milano “rapporto fu consenziente e arresto illegale” : Fermato per violenza sessuale su 14enne: torna libero. Lo ha deciso oggi il pm di Milano ritenenedo il rapporto consensuale e l'arresto illegale. La minore conferma versione dell'uomo.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Gérard Depardieu accusato di Violenza sessuale da una giovane attrice : La procura di Parigi ha avviato un'indagine preliminare per 'stupro e violenza sessuale' nei confronti dell'attore Gérard Depardieu. Lo rendono noto i media francesi che fanno menzione di una denuncia ...

Milano - Violenza sessuale su 14enne congolese : scarcerato 40enne srilankese : Sarebbe stato un rapporto consensuale quello tra una ragazzina di 14 anni, originaria del Congo, e un cittadino srilankese di circa 40 anni. L'episodio si è verificato martedì sera a Milano, sulla pista ciclabile che costeggia il Naviglio Martesana. Ne davamo notizia proprio ieri parlando di stupro, ma dai primi risultati delle indagini pare che l'uomo sia innocente. Il 40enne era stato arrestato L'adolescente, come si ricorderà, era fuggita da ...

Parma - Violenza sessuale : due arresti : 12.45 La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e un nigeriano accusati di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate in danno di una 21enne. L'attività investigativa della Squadra Mobile di Parma, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha preso avvio da una segnalazione del Pronto Soccorso dove la giovane era andata, dopo le violenze subite e da cui era stata dimessa con 45 giorni di ...

Rimini - venditore ambulante di rose molesta turista : fermato per Violenza sessuale : Una turista danese di 26 anni ha denunciato di aver subito abusi sessuali domenica all’alba, a Rimini, da parte di un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh. I carabinieri, nel giro di 24 ore, lo hanno individuato e arrestato. L’uomo era stato già denunciato per tre volte per violenza sessuale: due nei confronti di maggiorenni una nei confronti di una minorenne. È stato sottoposto, nel corso della notte, a ...

Incendiato il portone d'ingresso del 67enne arrestato per Violenza sessuale : ... oltre al 67enne, i familiari dell'uomo, che stanno vivendo una grande pressione dopo che ieri è uscita la notizia che ha riportato la tranquilla cittadina di Recale alla ribalta della cronaca ...