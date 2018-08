Violentata una 21enne a Parma | due arresti

Una 21enne Violentata a Parma - arrestati due uomini : Roma, 30 ago., askanews, - La polizia di Parma ha arrestato due uomini, un italiano e un nigeriano, con l'accusa di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti di una ragazza di 21 anni. ...

Una quindicenne è stata Violentata in spiaggia a Jesolo - si cerca uno straniero : Una ragazza 15enne residente in Friuli-Venezia Giulia sarebbe stata violentata mercoledì notte in spiaggia a Jesolo, Venezia,. La vicenda, riportata oggi dal quotidiano Il Corriere del Veneto, avrebbe ...

“Aiuto!”. Violentata da uno straniero in spiaggia. Il dramma di una 15enne dopo una notte con le amiche : Si torna a parlare di violenza sessuale. Solo qualche giorno fa la notizia di un incesto tra padre e figlia da cui sarebbe nata una bambina ha fatto il giro del web. Una terribile verità raccontata da una giovane donna, su cui la Procura di Lecce ha deciso di far luce con l’apertura di un’indagine. Il presunto orco è già iscritto nel registro degli indagati con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in famiglia. ...

Choc in Inghilterra - una donna svela : "Violentata da un calciatore della Premier" : Una notizia bomba sconvolge la Premier League. A sganciarla è stato il tabloid inglese Daily Mail che ha parlato di una denuncia di violenza sessuale da parte di una donna francese. La modella, del cui ancora non sono state rese note le generalità, sarebbe stata prima drogata e poi violentata da un calciatore del massimo campionato inglese. La serata sarebbe prima iniziata in un locale nel centro di Londra e sarebbe poi preseguita fino a notte ...

"Io Violentata da un calciatore" - denuncia choc di una modella/ Drogata e stuprata : il racconto della giovane : "Io violentata da un calciatore", denuncia choc di una modella. Ultime notizie Londra, coinvolto un importante giocatore: ecco il racconto della giovane(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:56:00 GMT)

Maria parte per fare il giro del mondo : Violentata e uccisa a 25 anni su una spiaggia : «È da tantissimo tempo che desidero partire da sola per girare il mondo: oggi comincia il mio viaggio», con queste parole Maria Mathus Tenorio, 25enne messicana, aveva dato inizio...

Maria parte per fare il giro del mondo : Violentata e uccisa a 25 anni su una spiaggia : ... ora scopro che sei stata maltrattata e uccisa in Costa Rica, non capisco come possano fare qualcosa di simile a una persona come, non capisco quanto odio possa esserci in questo mondo', il messaggio ...

Una turista francese dice di essere stata drogata e Violentata a Capri : Napoli, 10 ago., askanews, - Una donna francese di 33 anni ha denunciato di essere stata drogata e poi violentata in un hotel di Capri, a Napoli, lo scorso luglio da un turista americano. Secondo ...

Torino - la denuncia di una donna 50enne : “Violentata per ore da mio figlio. Si è drogato mentre ero sua prigioniera” : Aggredita e abusata dal figlio caduto in preda ad allucinazioni provocate dal crack. È la denuncia di una donna torinese 50enne: “Mio figlio mi ha violentata per ore”, ha detto alla polizia che lei stessa ha chiamato non appena il suo presunto aggressore si è placato. Secondo il racconto della madre, il ragazzo è “tossicodipendente da anni”, “si fa di crack tutto il giorno” e “vive di ...

Choc a Macerata : ultraottantenne Violentata in una casa di riposo. “È stato un dipendente” : L'autore della violenza, avvenuta in una struttura del circondario di Macerata, sarebbe un dipendente comunale in servizio nella casa di riposo. La denuncia è stata fatta da una dirigente che si è rivolta ai carabinieri, ai quali ha raccontato tutta la vicenda.Continua a leggere

Firenze - notte di terrore per una 32enne : sequestrata e Violentata da un conoscente : Un marocchino di 33 anni è stato fermato a Firenze per sequestro di persona, violenza sessuale, lesioni personali e minacce aggravate nei confronti di una connazionale 32enne. Ha sequestrato la donna per quasi un giorno, picchiandola e abusando di lei fino a quando i poliziotti l'hanno salvata.Continua a leggere

Prende un taxi dopo una serata con gli amici : 20enne Violentata dal tassista abusivo : Arrestato dai carabinieri della Compagnia Duomo un 61enne egiziano che approfittò dello stato di ubriachezza della ragazza

Violentata dal gruppo una 17enne - turista danese - a Garda : sotto shock - ha lasciato l'Italia : È aperta per il reato di violenza sessuale l'inchiesta della Procura di Brescia per i fatti accaduti giovedì notte a Manerba del Garda, nel Bresciano, dove una ragazza di 17 anni, turista danese, è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che l'avrebbero molestata; la ragazza è riuscita ad allontanarsi urlando. La ricostruzione è stata confermata anche dagli inquirenti e dai medici dell'ospedale dove è ...